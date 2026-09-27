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Annelie ze Zrádců není jako její slavní rodiče. Zkušenost od filmu je však výhoda

Tereza Hrabinová
  17:30
„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si...

„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ říká realitní makléřka Annelie. | foto: FTV Prima

Moderátor Marek Eben uvedl 29. června 2019 zrestaurovaný film Spalovač mrtvol...
Tereza Herz a Annelie Herz
Režisér Juraj Herz.
Annelie a Tereza Herzovy se dobře bavily
11 fotografií
Ve Zrádcích se představila jako realitní makléřka, ale vyrůstala ve světě filmu. Annelie Paurová Herz je dcerou režiséra Juraje Herze a herečky Terezy Pokorné. Před kamerou stála už jako dítě, hereckou dráhu si však nevybrala.

Annelie Paurová Herz patří mezi 24 účastníků třetí řady reality show Zrádci. V televizním medailonku vystupuje jako realitní makléřka. Původně vystudovala gastronomický marketing a management a po studiích pracovala jako šéfkuchařka. V roce 2015 se provdala za kuchaře Jiřího Paura a o dva roky později se jim narodil syn Leon.

Na účast ve Zrádcích se podle svých slov připravovala důkladně. Sledovala zahraniční verze pořadu a promýšlela strategii, oblečení, úpravu vlasů i slova, která chce nebo nechce ve hře používat.

Její příjmení divákům českých filmů může připadat povědomé: je dcerou režiséra Juraje Herze a herečky Terezy Pokorné. Vyrůstala v prostředí, kde byl film přirozenou součástí života.

„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ říká realitní makléřka Annelie.
Moderátor Marek Eben uvedl 29. června 2019 zrestaurovaný film Spalovač mrtvol na 54. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na snímku vpravo je dcera režiséra Juraje Herze Annelie.
Režisér Juraj Herz.
Juraj Herz s manželkou a dcerou
11 fotografií

Před kamerou stála už jako dítě

V roce 1993 si Annelie zahrála v pohádce Císařovy nové šaty. Režíroval ji její otec a v obsazení figurovala také její matka. Později se objevila ve filmu Pasáž a v epizodě seriálu Černí andělé, kterou rovněž režíroval Juraj Herz. V roce 2015 pak ztvárnila Jolanu Emmerovou v televizním filmu Apoštol národní zrady.

Dětské role ovšem neznamenaly, že se vydá ve stopách rodičů. „Pro mě je film a herectví nuda. Pekařova dcera taky nemá ráda housky. Filmování je hlavně o nekonečném čekání,“ řekla před lety serveru Super.cz.

„Sice jsem v osmi tátových filmech hrála, naposledy ve třinácti ve filmu Experiment pro Českou televizi, kde jsem měla hlavní roli s Ivanou Chýlkovou, Jiřím Lábusem a Markem Vašutem, ale bylo to jen kvůli tomu, že jsem dostala penízky ke kapesnému,“ svěřila. Mnohem víc ji bavilo vaření. Filmové zkušenosti se jí však mohou hodit při předstírání, že není zrádce, ale věrná.

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Rodiče Annelie Herzové

Její matka Tereza Pokorná je známá například z filmu Lásky mezi kapkami deště, kde si zahrála s Lukášem Vaculíkem a Janem Hrušínským. S režisérem Jurajem Herzem, který natočil filmy Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Holky z porcelánu, Den pro mou lásku, Upír z Feratu nebo Habermannův mlýn, se seznámila při natáčení pohádky Galoše štěstí v roce 1985. Věkově je dělilo 26 let. Režisér předtím žil 27 let se svou první ženou Evou, s níž měl syna Michala.

„Žil jsem sedmadvacet let se ženou, pro kterou byl problém i stěhování do nového bytu o dvě ulice dál. Představa, že by šla z Vinohrad na Smíchov, byla nesnesitelná. A představa emigrace? To vůbec nepřicházelo v úvahu. Kvůli ní a synovi jsem zůstával, je pravda, že jsem o emigraci ale roky přemýšlel. Víte, co mě tady ještě drželo? Knížky. Jsem vášnivý čtenář, nedovedl jsem si představit, že tady nechám svou knihovnu. No a vidíte, pak jsem potkal Terezku Pokornou, zamiloval jsem se a věděl, že s touhle dívkou chci odejít a začít jinde a znovu,“ popsal Herz v rozhovoru pro magazín Sanquis..

Juraj Herz a Annelie Herz
Juraj Herz a Tereza Herz Pokorná - Český lev 2009

S Terezou pak v roce 1987 odešel do Německa, kde se jim narodila Annelie. Když se dcera měla rozhodnout, na jaké gymnázium půjde, rodina se vrátila do Prahy. „Ptáte-li se mě tedy, kde se dnes cítím doma, odpověď je jasná. Tam, kde mám svou ženu a dceru. V Praze,“ řekl Herz ve zmíněném rozhovoru z roku 2006 a dodal, že od té doby, co je s Terezou a Annelií, je velmi šťastný.

Přesto manželství Herze a Pokorné později skončilo: v roce 2011 se rozvedli. Zůstali ale přáteli. Režisér až do své smrti žil s herečkou a dabérkou Martinou Hudečkovou. Seznámila je právě Tereza Pokorná, která jako produkční obsazovala role do filmu Habermannův mlýn. V té době už s Herzem rok nežila.

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Desetiletý Juraj Herz přežil koncentrační tábor

Juraj Herz (1934–2018) se narodil ve slovenském městě Kežmarok na úpatí Vysokých Tater. Když mu bylo devět let, nechala se celá rodina z obav před transportem pokřtít a skrývala se v nedaleké vesnici u německých sedláků. Když se doslechli, že už se není čeho bát a vrátili se do Kežmarku, zatkli je Hlinkovi gardisté a rodiče i se synem skončili v koncentrančním táboře Ravensbrück a později Sachsenhausen.

„Nikdo nevěřil, že přežijeme. Byli jsme tak hubení už před transportem. Ti silní a mohutní, co energii potřebovali a najednou ji neměli, zemřeli mezi prvními,“ popsal Herz v rozhovoru pro Litoměřický deník. S rodiči se nakonec všichni sešli.

Prožitky z koncentračního tábora však byly pro Juraje Herze předělem, který zastínil všechny jeho vzpomínky na dětství. Jak sám říkával, od té doby už nebyl dítětem.

„Nejstrašnější byl transport, těch sedm dní ve vagonu, vstoje, bez vody. Spousta lidí zemřela, mnoho se jich zbláznilo. A teď si představte, že všechny muže, včetně malých chlapců, pak v Ravensbrücku Němci nejprve zahnali nahé do sprch. Zavřeli dveře a propukla totální panika. Je to plyn! Všichni šíleli, a já jsem tam stál a říkal si: Vždyť ti dospělí jsou úplně blbí. Nemůže to být plyn, když jsou tamhle normální skleněná okna. Můžeme je přece rozbít a neudusíme se! A pak Němci pustili vodu a dospělí zase šíleli štěstím,“ popisoval Herz pro magazín Sanquis.

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Spor se Stevenem Spielbergem

Scénu ze sprch v Ravensbrücku si Juraj Herz nenechal jen ve vzpomínkách. Po letech ji natočil ve filmu Zastihla mě noc (1985). Když pak viděl Schindlerův seznam, byl přesvědčený, že Steven Spielberg převzal jeho zpracování. „Dozvěděl jsem se, že Spielberg byl v Majdanku a tam mu můj film dvakrát pustili, aby mu ukázali, že lze i v tom, co z koncentráků zbylo, točit filmy. Že není třeba stavět kulisy,“ komentoval režisér.

O několik let později uvedl, že Spielberga kvůli scéně zažaloval. „Zažaloval jsem ho a jeho právníci mi řekli, že to není vykradený, protože já jsem to natočil v takových šedo-modro-zelených barvách, kdežto on barevně, což není totéž,“ řekl pro Slovácký Deník Juraj Herz v roce 2015.

Herzovu lásku k hororům a temným příběhům jeho dcera Annelie nepodědila. „Horory opravdu nemusím, bojím se. Ale táta se bojí rád,“ přiznala před mnoha lety. Do reality show Zrádci se však velmi těšila. Podaří se jí skrývat, že je zrádkyní?

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