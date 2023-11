Tvá kariéra má datum spotřeby, říkali kritici Anne Hathawayové

Hathawayová vzpomíná, jak jí říkali, že „od pětatřiceti let půjde její kariéra už jenom z kopce.“ Varovali ji, že po třicítce má kariéra většiny hereček „datum spotřeby“.

„Doba se změnila, stále víc žen pracuje na své kariéře i v pozdějším věku, což je podle mě fantastické,“ řekla držitelka Oscara pro časopis Porter.

Vždy na rovinu říkala, že je ambiciózní člověk. „Mám cíle, mám sny; nevypadají o moc jinak, než když jsem byla mladší, ale stále si za nimi jdu,“ řekla matka dvou dětí, které se daří skloubit hereckou kariéru s mateřstvím.

Přiznává však, že od narození synů Jonathana (7) a Jacka (4) je mnohem uzavřenější a drží své soukromí pod pokličkou. „Cítím, že to je zásadní nejen pro mé zdraví. Jsem v týmu, je to moje rodina, není to jen o mně,“ říká herečka.

Osobně se cítí mnohem lépe než když byla mladší. Víc se o sebe stará. Ve třiceti letech přestala úplně pít alkohol a po čtyřicítce zapracovala na své výživě. „Ráda bych se vrátila v čase a promluvila se svým pětadvacetiletým já, které mělo pocit, že pro sebe nemusí nic dělat, a říct: Zlato, venku je úplně jiný svět a chutná jako avokádo,“ řekla Hathawayová pro časopis People.