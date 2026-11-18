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Nejkrásnější ženou světa roku 2026 je dle magazínu People herečka Anne Hathaway
Zprávu o narození třetího dítěte herečky Anne Hathaway přinesl server TMZ, který zveřejnil i paparazzi snímky, jak se herečka s dítětem v nosítku prochází po New Yorku. Následně to potvrdil časopisu People důvěryhodný zdroj.
Sama herečka si v posledních letech pečlivě chrání soukromí a informaci o porodu ani pohlaví nebo jméno miminka zatím nezveřejnila.
S manželem Adamem Shulmanem už mají dva syny – Jonathana (10) a Jacka (6). O těhotenství informovala herečka fanoušky letos v červnu a na červeném koberci od té doby předvedla celou řadu zajímavých těhotenských modelů, včetně jednoho odhalujícího bříško.
Hathaway v minulosti otevřeně hovořila o tom, že cesta k mateřství nebyla vždy jednoduchá. Přiznala problémy s početím i bolestnou zkušenost s potratem. O to větší radost nyní fanoušci z oznámení dalšího těhotenství mají. Herečka navíc opakovaně uvedla, že právě mateřství zásadně změnilo její pohled na život a pomohlo jí najít větší vnitřní klid.