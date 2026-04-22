„Byly to dlouhé desítky let. Myslím, že jsem zažila nejdelší nepřerušené období mindráků ze všech lidí v Hollywoodu. Vlastně si myslím, že to trvalo až do mých pozdních třiceti let. Začalo to už v dětství. Jako dítě jsem měla velký problém s mluvením. Měla jsem s komunikací spojený stres a úzkost,“ říká Anne Hathaway v rozhovoru pro magazín People.
Herečka také otevřeně popsala své zkušenosti s „katastrofami“ v oblasti krásy a módy. „Nechápala jsem, že existuje celý jazyk, pokud jde o krásu. Asi deset let jsem po kadeřnících žádala určitý styl účesu a nikdy to nedopadlo tak, jak jsem chtěla a představovala si,“ popisuje.
„Trvalo mi opravdu velmi dlouho, než jsem přišla na to, že mám po nich žádat, aby mi vytvořili jemné, volné vlny. Teď u kadeřníka raději vždy ukazuji fotky, aby viděli, jak má výsledek přesně vypadat,“ dodala Anne.
Velkou oporu nachází v životě hlavně u svého manžela Adama Shulmana. „Podporuje mě úplně ve všem. Je to ten nejvýjimečnější člověk, jakého jsem kdy potkala,“ prohlásila herečka, která s životním partnerem vychovává dva syny, Jonathana a Jacka.
Herečka Anne Hathaway získala nyní od magazínu People titul nejkrásnější ženy světa roku 2026. Redakce ocenila nejen její přirozený půvab, ale především kombinaci talentu, pokory a lidskosti, která z ní dlouhodobě dělá jednu z nejvýraznějších osobností filmového průmyslu.
Výběr magazínu People tradičně přesahuje pouhé fyzické atributy. Kritériem je také osobní příběh, hodnoty a vliv na společnost. Právě v těchto oblastech Hathaway dlouhodobě vyniká. Ať už svou otevřeností, nebo angažovaností v tématech, jako jsou rovnost žen a mužů či podpora vzdělávání.
Herečka, která se proslavila rolemi ve filmech Ďábel nosí Pradu, Bídníci nebo Interstellar, patří ke hvězdám, jejichž kariéra nestojí jen na popularitě, ale i na kvalitě. Za svůj výkon ve snímku Bídníci získala Oscara a od té doby si pečlivě vybírá projekty, které mají hloubku i přesah.
Hathaway navíc dlouhodobě boří stereotypy o dokonalosti. Otevřeně mluví o tlaku Hollywoodu na vzhled i o vlastních pochybnostech. Vedle herectví se věnuje také charitativní činnosti a spolupracuje s organizacemi zaměřenými na práva žen a dětí.
Magazín People zdůraznil, že ideál krásy se stále posouvá. Už dávno nejde jen o dokonalý vzhled, ale o celkovou osobnost, energii a schopnost inspirovat ostatní.
Film Ďábel nosí Pradu 2 má v českých kinech premiéru 30. dubna 2026.