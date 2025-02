Anna Wintourová výjimečně sundala sluneční brýle. Kvůli králi a Řádu

„Je úžasné být zpátky v Buckinghamském paláci a byla jsem naprosto překvapená a ohromena, že se mi dostalo této velké pocty. Když jsem tu byla naposledy, královna mi dala medaili a obě jsme se shodly, že jsme svou práci dělaly velmi dlouho. A pak se mě dnes ráno Jeho Veličenstvo zeptalo, jestli to znamenalo, že přestanu pracovat. Rozhodně jsem řekla, že ne,“ prozradila Wintourová, která do Londýna přiletěla z Dubaje a hned se vrátila do New Yorku.

Řád společníků cti uděluje britský panovník za zásluhy v oblasti umění, literatury, vědy, politiky a průmyslu, přičemž je určen občanům zemí Commonwealthu.

Britský král Karel III. a Anna Wintourová v Buckinghamském paláci v Londýně (4. února 2025)

Anna Wintourová ho dostala za přínos v oblasti módy. Narodila se v Hampsteadu v Londýně a svou kariéru začala v magazínu Harper’s&Queens. Pak se přestěhovala do New Yorku. Krátce se vrátila do Londýna jako redaktorka britského vydání Vogue v letech 1985 až 1987. Od roku 1988 je šéfredaktorkou americké módní bible a od roku 1995 má na starosti módní akci v New Yorku Met Gala, kam každý rok zavítá spousta celebrit.

Wintourová měla na udílení ocenění šedou kostkovanou sukni a sako od britského návrháře Alexandra McQueena. Svůj outfit doplnila ametystovým náhrdelníkem a nechyběly ani sluneční brýle. Ty ovšem před samotným aktem sundala, což na sociálních sítích řada jejích fanoušků ocenila.

„Jaká slast vidět ji bez slunečních brýlí a s úsměvem! Gratuluji!“ napsal jeden ze sledujících.

„Páni, ona si vlastně sundala sluneční brýle!“ uvedl další.

„Dáma Anna vypadá bez slunečních brýlí krásně! A měla by to dělat častěji,“ dodal další ze sledujících.

Královna Alžběta II. a šéfka Vogue Anna Wintourová na londýnském týdnu módy (2018)

Šéfredaktora módního magazínu už dříve prozradila, že sluneční brýle jsou pro ni „rekvizitou“. „Pomáhají mi být viděna a nebýt vidět,“ řekla v rozhovoru pro BBC.

Bez brýlí se ukázala také v lednu, kdy ji bývalý americký prezident Joe Biden předal v Bílém domě prezidentskou medaili svobody.

V roce 2018 si ale vysloužila kritiku, když na přehlídce britského návrháře Richarda Quinna během londýnského týdne módy v brýlích seděla celou dobu a to i přesto, že vedle ní byla královna Alžběta II.