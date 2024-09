Aby dcera studovala v Americe, na to jsme neměli peníze, říká Anna Šišková

Podobné navléká v inscenaci Noční spoje v pražském Studiu Dva na nohy svému expartnerovi, kterého hraje Karel Roden. „Izolují chodidla před únikem životní energie,“ říká a vzápětí mu obléká košili, která ho má ochránit před lidmi, kteří by mu chtěli ublížit.

„Byl to nápad Jitky Schneiderové,“ odhaluje Šišková. „Když měly derniéru inscenace Vše o ženách a Ženy přežijí, přišla s tím, že by se jí líbilo, kdybychom spolu v něčem hrály dál. A vedení divadla pak požádalo Viliama Klimáčka, aby pro nás napsal hru. Jenomže nakonec se na jevišti s Jitkou moc nepotkáme, až v závěrečné scéně,“ vysvětluje herečka.

Štěpán Benoni a Anna Šišková v představení Noční spoje

Zatímco Schneiderová je psycholožkou nespokojenou v partnerském vztahu, Šišková hraje matku-uzurpátorku, která má pro svého syna, jehož hraje Štěpán Benoni, vysněnou hokejovou kariéru.

„Abych byla upřímná, vůbec jsem takovou osobu hrát nechtěla, ale když už mi ji napsali, co jsem měla dělat?“ překvapila Šišková. „Dramatikové píšou postavy pro ženy mého věku většinou jako manipulátorky a to se mi nelíbí. Sice si ji zahraji ráda, vychutnám si to, ale byla bych vděčná i za jiné typy. Protože žena mého věku řeší tytéž problémy jako mají čtyřicátnice, padesátnice či šedesátnice. Jsou to děti, láska, práce, rodiče, kteří umírají... O tom by se mělo psát.“

Daleko pestřejší role ztvárňuje Šišková před kamerou. Na Netflixu je nyní k vidění film A máme, co jsme chtěli, který se odehrává v 90. letech. Hraje v něm manželku hlavního hrdiny, o němž si myslí, že je estébák. „Je to pokorná žena, která miluje svoji rodinu a udělá pro ni všechno,“ popisuje svoji postavu. „I já jsem někdy pokorná, ale lidi to moc neoceňují,“ směje se.

Každopádně je rodinný typ. Zvlášť o Vánocích dbá, aby se viděla s celým širokým příbuzenstvem.

tereza_nvotova started shooting my second feature The Nightsiren / Svetlonoc. Our actors - snake and the girl - got along pretty well. #svetlonoc #nightsiren #firstdayonset #ivabittova oblíbit sdílet odpovědět uložit

Na premiéru do Studia Dva dorazila i její mladší dcera, herečka a režisérka Tereza Nvotová, která žije střídavě v Praze a New Yorku, protože se provdala za Američana. „Už jsem tam za nimi samozřejmě několikrát byla, i na celý týden. Věnovali se mi a všechno mi ukázali, ale bylo to náročné, denně jsme nachodili šestnáct kilometrů,“ zavzpomínala Šišková.

Jejím zeťem je Jacob Pitts, který si zahrál ve filmu Eurotrip, v seriálech Zákon a pořádek, Sex ve městě a dalších. „Především je ale úžasným člověkem,“ říká Šišková. „V Americe jsou muži vůči ženám vstřícnější a galantnější. Zapojují se do domácích prací, takže to pro něj není žádný problém. A to se mi líbí. Rozumíme si,“ popisuje vzájemné souznění.

Díky své dceři, která psala diplomovou práci na téma práce režiséra s hercem, si Šišková uvědomila rozdíl mezi americkým a českým herectvím. „U nás se na to trošku zapomíná. Předmět jak režírovat herce se tady nevyučuje – a ona je to vlastně celá věda. Pochopila jsem to, když jsem četla Terezčinu diplomku. Je to pak i vidět, že američtí režiséři umějí pracovat s herci lépe než ti naši,“ říká.

I když si Tereza zahrála ve filmech a seriálech, herečkou nikdy být nechtěla. Zajímala ji režie, dokonce ji chtěla studovat v Americe. „Ale neměli jsme na to peníze, tak tam byla aspoň na stáži na škole, když psala diplomku a režii vystudovala v Praze,“ prozrazuje Šišková.

Anna Šišková

Tereza Nvotová momentálně stříhá svůj nejnovější celovečerní film Otec v hlavní roli s Milanem Ondríkem. Zachycuje příběh muže, jenž zapomněl své dítě odvést do školky a nechal ho v zamknuté v autě. Anna Šišková nedávno dotočila na Slovensku seriál Porodnice. „Hrála jsem porodní asistentku. Měli jsme tam dvoutýdenní děti, které jsem pomáhala odrodit. To byl velký a krásný zážitek,“ říká Šišková.

Pro televizi Markíza začíná točit denní seriál, v němž bude pozitivní, milou kuchařkou ve školní jídelně.

V době lockdownu, kdy nemohla stejně jako jiní herci hrát, točila Šišková podcasty. „Dělala jsem Hovory z Astorky, zpovídala jsem svoje kolegy, muzikanty, režiséry a bavilo mě to. Měla to i docela velký ohlas, ale už v tom nepokračuji, protože nemám čas,“ přiznala.

V Bratislavě ji čeká zkoušení nové hry a pak řada repríz. „Představení mám hodně,“ dodala s tím, že jenom v pražském Studiu Dva hraje krom Nočních spojů v inscenacích 4 sestry a Šíleně smutná princezna.