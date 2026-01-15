Anna Prášilová Fialová je zpět s Ondřejem Rychlým. Dříve spolu bydleli

Který z herců by tu situaci neznal. Práce žádná, takže sebedůvěra se pomalu vytrácí. Anna Prášilová Fialová má recept jak toto období překlenout. „Nějak se zabavit a nevzdat to. Nikdy! Pořád musíte věřit, že to jednou vyjde,“ říká představitelka Ivety Bartošové v minisérii Iveta.
Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý

Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý | foto: Divadlo Hybernia

Teď má práce dost. Dohrává představení v Národním divadle, přičemž její domovskou scénou je už přes dva roky Dejvické divadlo. Ale v Hybernii, kde momentálně zkouší s Ondřejem Rychlým muzikál Pět let zpět, si znovu vybavuje svoje pocity z dob, kdy se jí nedařilo.

Herečce Cathy se totiž profesního štěstí nedostává, zatímco její partner Jamie ho má přehršel. „A tam někde začíná rozpad jejich vztahu,“ prozrazuje Ondřej Rychlý, představitel hlavní mužské role.

Anna Prášilová Fialová v představení Pět let zpět

Zatímco sám vypadá v roli Jamieho stejně jako v civilu, Anna změnila barvu vlasů. Na jevišti nosí zrzavou paruku. „Je to pro mě velká změna, ale sama jsem si o ni řekla, protože mě baví proměňovat se, chci se cítit jinak. Už tak čerpám dost ze svého vnitřku, tak abych se od té postavy navenek nějak odosobnila,“ vysvětluje. „A paruka je taky dobrá pro uchycení mikroportu, na který zpívám.“

O vizáž v Národním divadle se jí stará maminka Alexandra Malinská, která je tam maskérkou. Kariéru ale začínala jako tanečnice, vystupovala i v původním nastudování muzikálu Dracula. Anna jí však dovolí pracovat pouze s jejími vlasy! „Líčím se vždycky sama. Beru to jako takový svůj vstupní proces, než jdu na jeviště. Ale dělám to jenom na divadle. Když točím, tak si to nelajsnu, tam jde o jiný způsob líčení,“ dodává.

I když už ze zkoušek bylo zřejmé, že její Cathy vezme diváky za srdce, herečka o sobě neustále pochybuje „Zpívání mě baví, ale pořád mám z něho velký respekt. Někdy se až zbytečně moc nervuji, víc doma se cítím v herectví,“ vysvětluje.

Největší školou pro ni bylo vystupování v muzikálu Ondřeje Brzobohatého o Sherlocku Holmesovi. „Šlo o moji první muzikálovou roli a bylo to těžké zpívání. Ale tenhle muzikál je ještě náročnější. Protože tam jsou od skladatele, jak skvěle vystihl Kryštof Marek, který má na starosti hudební nastudování, pěkné ‚sviňárny‘. Tóny, které jsou skoro neslyšné, ale musíte se jich držet,“ prozrazuje.

Muzikálu Legenda jménem Holmes odehrála několik desítek repríz, nicméně začátky byly krušné. „Pamatuji se, když jsme měli ‚zasedačku‘ s orchestrem, že jsem nezazpívala výšky a byla z toho dost zhroucená. Říkala jsem si, že tam vůbec nemám co dělat. Musela jsem se začít svému hlasu víc věnovat. Takže děkuji Pavle Fendrichové, ke které chodím na zpěv, a vždycky mi se vším pomůže,“ vzpomíná na roli, která pro ni byla jak sama říká „výkopem“ do muzikálového světa.

„Doma se zpívalo, ale že by mě babičky vedly k hudbě cíleně, to nemůžu říct,“ říká Anna. Přitom ta z maminčiny strany byla v Národním divadle šéfovou opery a Věra Vlková zase hrála a zpívala společně se svým manželem Karlem Fialou, který se proslavil filmovou rolí Limonádového Joea, v Hudebním divadle Karlín.

I Ondřej Rychlý je pro ni skoro rodina. Znají se odmalička, od útlého dětství. „Vyrůstali jsme spolu, dokonce jednu dobu i bydleli,“ překvapuje herečka. „Tenkrát jsme byli oba na škole a já se zrovna potřebovala někde ubytovat. Ondrovi se uvolnil pokoj, tak mi ho poskytl. Žili jsme takhle společně asi rok a půl.“

Partnerství z toho ale nevzniklo. Ondřej žije s jazzovou a muzikálovou zpěvačkou a herečkou Terezou. „Vzali jsme se teprve před třemi lety, kdy už jsme měli dvě děti, ale ve vztahu jsme devátým rokem,“ říká.

Tereza Rychlá a Ondřej Rychlý (6. dubna 2025)

Ke své roli má stejný respekt jako Anna. „Je to to nejtěžší, co jsem kdy v životě zpíval. I trénovaní zpěváci říkají, že je to strašná kláda a hlavně, jak je to nemelodické, neopakuje se tam ani jedna věta, písničky mají osm minut a do toho po nás Péťa Hašek (režisér) chce ještě spoustu věcí navíc... Myslím, že je to největší výzva mého života,“ přiznává herec, který sám hraje na klavír a skládá hudbu.

„Pohyb mě baví, ten je léčivý, tam když něco nevyjde, tak mi to tak nevadí, ale ten zpěv… Protože mám dobrý sluch, hrozně za diváka trpím, když jsem intonačně mimo. Ale snažím se to zvládnout, jak nejlépe můžu. Hodně mi pomohla Iva Marešová, úžasná pěvecká kantorka, abych se odblokoval. Takže můžu říct, že už jsem taky trochu zpěvák,“ usmívá se.

Jamie vypráví jejich milostný příběh od prvního rande až po poslední rozloučení. Cathy to bere z druhého konce od bolestného rozchodu po prvotní okouzlení. „Je to sonda do vztahu, který nevyjde. Ale my si říkáme, že je to vlastně hezké, protože si toho hodně předali a teď můžou jít dál. Tak to prostě v životě někdy chodí,“ vysvětluje Rychlý.

Ondřej Rychlý a Tereza Krippnerová se vzali 20. srpna 2022.

S manželkou si natolik fandí a těší se navzájem z úspěchu druhého, že krizi způsobenou nestejnosměnným pracovním vytížením prý nezažili. Ale taky si hlídají, aby se jak u dětí, tak v práci prostřídali. „Když byly děti malé, miloval jsem být s nimi a miluji pořád. Jsem rád, že mi to časově vyšlo, abych se jim mohl věnovat, protože jsme si vybudovali krásný vztah,“ říká Rychlý.

„Těžko říct, co pomáhá, když práce nepřichází. Já si ty emoce prožila, byla jsem z toho špatná, trošku zhroucená, ale když se to pak stalo znova, řekla jsem si: No tak co, minule to chvilku bolelo, teď bude zas a pak něco bude nebo taky nebude... S věkem člověk stejně přijde na to, že důležitější jsou jiné věci,“ říká Anna, která se nedávno provdala za zvukaře Viktora Prášila oceněného britskou cenou BAFTA za zvuk k filmu Na západní frontě klid.

„Je dobré najít si nějakou zálibu. Já třeba chodím tancovat. A fakt si to volno užívat, protože pak se může stát, že ho mít nebudete, neuvidíte se s kamarády, rodinou, nebudete mít čas pro sebe. A ono je dobré mít volno na svoje koníčky,“ radí.

S Ondřejem Rychlým si pro štěstí zavedli rituál. „Milujeme seriál Přátelé, tak si před každou zkouškou teď pouštíme jeho znělku a budeme to tak dělat až do premiéry,“ prozradila herečka. Na tu se přijde podívat určitě její maminka. Dokonce se chystá i na generálku, aby se nad příběhem mohla v klidu dojmout a poplakat si.

