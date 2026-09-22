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Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

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Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc líbí.
Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)
Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)
Anna Polívková s manželem Giuseppem
Giuseppe Mele a Anna Polívková na udílení cen Český lev (14. března 2026)
32 fotografií

„Žijeme v Praze a on pracuje tady, ale není odborník přes pivo, jak někde psali. Nevím odkud přišlo, že pracuje ve společnosti, která obchoduje s pivem. Je to účetní. Ale Fantozzi to není,“ prozradila Polívková.

Doma spolu mluví převážně anglicky, i když Polívková umí dobře italsky. Její muž ovšem pochází z jihu, kde je odlišný dialekt. „Já rozumím krásně dokumentům o umění. Ale jakmile je film tam od nich z jihu, tak nevím nic,“ přiznává.

Herečka Anna Polívková se na pláži provdala za italského přítele

„Když jsme tam poprvé přijeli, byli jsme u jeho rodičů a oni pořád něco říkali, hodně rychle a mezitím tam říkali ‚autista‘. Tak jsem si říkala, že asi někdo z rodiny je autista, asi bratránek. Ale ne, to je řidič,“ zavzpomínala Polívková.

Její manžel zatím češtinu neovládá. „Už pár slov umí a občas překvapí, že rozumí, ale většinou ve chvíli, kdy bych si přála, aby nerozuměl,“ směje se herečka.

„Jinak máme takovou úplně jinou, nonverbální komunikaci, takovou pohybovou. On rád tančí, tak si občas zatančíme. Já mám teď pocit, že pořád někdo něco říká, k něčemu se neustále vyjadřuje a já se k tomu nechci připojovat, radši bych tančila. Kdyby se víc tančilo celkově, to by bylo dobré,“ míní Polívková.

Anna Polívková s přítelem Giuseppem na premiéře filmu Po čem muži touží 2 (2022)

Její manžel má rád Prahu, české pivo a taky české řidiče. „Jakmile přejedeme hranice, tak začne strašně nadávat, jak všichni řídí. Čím blíž k Neapoli, tím je to horší,“ říká Polívková.

Sám prý nepůsobí jako typický Ital, ale občas se to v něm probudí. „Když je můj muž sám nebo jen s kamarádem, tak je netypický Ital, ale jakmile jsou víc než dva, tak začne být typický Ital. Je hlučný, zajímá ho fotbal a tak,“ říká Polívková, která už si sama osvojila typická italská gesta.

„V létě jsem dostala certifikát, že už mluvím i rukama,“ chlubí se herečka.

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