|
Miluj své tělo a neměň ho, vzkázala ženám Kadeřávková a předvedla se v prádle
Anna Kadeřávková odcestovala do Mexika kvůli mistrovství světa ve fotbale. Ještě před několika lety přitom podle svých slov navštívila svůj vůbec první fotbalový zápas.
„Před třemi lety jsem byla na svém prvním fotbalovém zápase v životě. Před dvěma lety jsem si svět fotbalu upřímně zamilovala a dneska jsem v Mexiku na FIFA World Cup 2026,“ svěřila se herečka na Instagramu.
Během pobytu pravidelně sdílela zážitky ze stadionu i cestování. Nyní zveřejnila výběr oblíbených momentů z Mexika. Hned na prvním snímku zapózovala zády k objektivu v tmavě zelených bikinách a ukázala své pozadí.
„Mexiko,“ připsala Kadeřávková k sérii fotografií. Na dalších záběrech ukázala například návštěvu Teotihuacánu a pyramid nebo chvíle v sombreru. Zamilovala si také Acapulco.
Herečka, která se proslavila v roli Roziny ze seriálu Ulice, se svým nadšením pro fotbal netají. Během šampionátu fandila českému týmu také v originálním topu v národních barvách, který si sama vyrobila. „Žiju svůj sen,“ napsala.
Kadeřávková, kterou diváci mohou znát například ze seriálů Zoo a Polda nebo z pohádky Kouzelník Žito, má za sebou několik vztahů se známými muži. V minulosti tvořila pár například se slovenským raperem Strapem, hercem Johanem Mádrem či youtuberem a účastníkem Zrádců Danielem Štrauchem. Jejím partnerem byl také raper Adam Rohony. Herečka v květnu 2025 prozradila, že se rozešli už v lednu téhož roku.