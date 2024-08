Místo svatby rozchod. Anna K. a Tomáš Vartecký se po 27 letech rozešli

„Moji drazí přátelé, kamarádi. To, co teď píšu, je jedno z nejbolavějších psaní. Sděluje se mi těžko, že se můj život za posledních pár měsíců opět otočil ze světla do tmy. Víte, že o svém soukromí na veřejnosti většinou nehovořím,“ začala v úvodu svého příspěvku děvětapadesátiletá Anna K.

Zpěvačka oznámila, že se svým životním partnerem po 27 letech rozešla. Velkým překvapením je to navíc poté, co pár oznámil letos svatbu. Z ní tak nakonec sešlo.

Anna K. ve zprávě určené jejím věrným fanouškům popsala, že Tomáš si vybral cestu, na které už ho doprovázet nemůžu. Zažili a vytvořili jsme spolu spoustu krásných věcí a ty z našeho života nikdy nezmizí. Díky vám, díky mým nejbližším a díky muzice má můj život přesto všechno smysl.“

Na závěr dodala, že Tomášovi přeje, ať najde v životě štěstí a klid. „Já se o něj teď taky pokouším a věřím, že ho na své nové cestě zase najdu.“



Vartecký a Anna K. se dali dohromady už na konci devadesátých let na společném výletě s přáteli. Zpěvačka pokřtila letos v dubnu v pražském Foru Karlín aktuální album Údolí včel – za titulní skladbu nedávno dostala sošku Anděla.