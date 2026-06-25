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Rakovina, zmařená adopce, rozchod. Věřím, že zas bude hezky, říká Anna K.

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  14:00
Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026) | foto: Česká televize

Anna K. v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Anna K. a Tomáš Vartecký (2018)
Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Anna K. v pořadu 13. komnata (červen 2026)
59 fotografií
Zpěvačka Anna K. (61) natočila svou první 13. komnatu v roce 2010, když překonala poprvé rakovinu. Tu od té doby překonala ještě jednou, ale také ztratila životního partnera. Do pořadu se přesto vrátila s nadějí a optimismem.

„Věřím, že i když to nebude asi zítra, jednou bude zase hezky,“ říká v nové 13. komnatě zpěvačka, kterou osud nešetřil už od mládí.

Když jí bylo 19 let, ztratila maminku a její otčím se k ní nezachoval dobře. „V tuto chvíli nevím, ani kde je moje maminka pochovaná,“ připomněla si Anna K. smutnou událost.

Anna K. o rakovině: Radši neříkám, že jsem nad nemocí vyhrála

Její matka tak nezažila Annin úspěch v hudbě, ani nepoznala její životní lásku. S Tomášem Varteckým chtěla zpěvačka založit rodinu, ale nedařilo se. Nepomohlo ani několik cyklů umělého oplodnění. Rozhodli se proto pro adopci. Pak si ale Anna K. nahmatala bulku v prsu.

„Těšila jsem se, absolvovali jsme vše, co jsme měli absolvovat, byli jsme v pořadníku. Tomášova máma se těšila snad nejvíc, a já jsem pak onemocněla a bylo mi oznámeno, že to není možné,“ popsala zpěvačka.

Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Anna K. v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Anna K. a Tomáš Vartecký (2018)
Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026)
59 fotografií

„Když mi to zavolali, tak jsem upadla doslova na kolena. Paní mi řekla: ‚Bohužel, měli jsme pro vás holčičku, ale když máte tu rakovinu...‘ Tak to bylo hustý, ale musela jsem se zase zvednout z těch kolenou a věděla jsem, že jdu bojovat o svůj život, že se jdu léčit a vše dobře dopadne,“ vzpomíná.

Povedlo se jí nemoc porazit a rozjela silnou kampaň, která přiměla mnoho žen jít na vyšetření včas, což jim zachránilo život.

Zpěvačka Anna K. zahájila kampaň proti rakovině prsu (2010)

V roce 2017 na kontrole ale našla lékařka Anně nové ložisko na druhé straně. „Nebyla to recidiva, ale nové onemocnění,“ vysvětluje zpěvačka.

Onemocnění přišlo právě v době, kdy se cítila šťastná, zdravá a silná. „Poprvé to byla velká pecka, to jsem vůbec nevěděla, co mě čeká. Podruhé jsem už věděla, takže jsem někde vzadu měla, že jsem to dala jednou, tak to zvládnu. Ale stejně to byla obrovská rána, nespravedlnost. Bylo to po StarDance, kdy jsem se cítila plná síly,“ vzpomíná Anna K.

Anna K. ve Stardance s tanečníkem Markem Hrstkou

Rakovinu porazila znovu, ale v roce 2024 ji po 27 letech opustil partner Tomáš Vartecký. Anna K. zůstala sama se svým psem. Nejvíc jí pomáhalo vždy koncertování a konečně se odhodlala jít i na terapii.

Anna K. o Varteckém: Až se kluk uzdraví a já taky, můžeme spolu zas pracovat

V současné době chystá velký koncert v O2 universu se symfonickým orchestrem a spolupracuje s Alešem Palánem a Renatou Kalenskou na knize o svém životě. Taky se poprvé víc zaměřuje sama sebe.

„Dělá mi radost, že můžu hrát koncerty, to mě baví nejvíc ze všeho. Baví mě, že můžu jet na dovolenou. Těším se na kolo s bráchou. Dělám si radosti, malé i větší. Snažím se aspoň zlehka odměňovat, když to jde. Třeba jen tím, že si vyjdu s kámoškou nebo vytáhnu to kolo,“ říká Anna K.

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