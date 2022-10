Po pivě se dobře zpívá, prozradila Anna Julie Slováčková lék na trému

Jak pečlivě se staráte o svoji pleť a kůži na těle?

Čím jsem starší, tím víc pečlivě. Dost jsem to flákala celý svůj život, ale od pětadvaceti let se snažím tomu dát ráno i večer aspoň chviličku. Když nestíhám, tak aspoň nějaký krém na sebe natřít. Čím dál tím víc si tyto věci oblibuji. Nemám ráda přehnaně drahé kosmetiky. Je to zbytečné, když to není na vyloženě fakt těžké akné nebo něco zdravotního, co může pomoct. Ale Versace a tady ty značky, ty úplně nevyhledávám. Jsem spíš pro kosmetiku na přírodní bázi.

Jste milovnice zvířat. Je pro vás důležité, aby produkty byly třeba i veganské?

Snažím se na to koukat co nejvíc. Ne tak veganské, jako aby nebyly testované na zvířatech, protože s tím bych měla velký problém. Bohužel nedám ruku do ohně za to, že jsem nikdy nic takového nepoužila. Například to nevím u věcí, co jsem používala v osmnácti. Ale snažím se teď stát za tím cruelty free.

Když se podíváme na fotografie vaší maminky, tak je vždycky perfektně namalovaná. Zručnost, jak si udělat perfektní kočičí linku, jste zdědila po ní, nebo vás to dokonce učila?

Nedávno jsem s někým řešila, co si myslím, že mám zděděné po mámě. Myslím, že je to schopnost se hezky namalovat a že jsme k tomu nepotřebovaly vizážistu. Ale samozřejmě, když na mě sáhne odborník, tak je to znát. Není to takové home made, self made. Ale asi se stejně líp cítím, když se líčím sama. Mám v sobě důvěru, vím, co chci a co nechci, a můžu si s tím hrát. Po mámě toto asi mám. Nikdy mě to úplně neučila, ale obšlehávala jsem to jako dítě, když jsem viděla, jak se malovala na koncerty.

Anna Julie Slováčková a její maminka Dagmar Patrasová (4. března 2019)

Obdivovala jste ji, jak se dovede připravit, když jste ji pozorovala v šatně v zrcadle?

Pamatuju si, jak jsem to obdivovala, ale také, jak jsem to neobdivovala v momentě, kdy jí to trvalo moc dlouho a táta tam hulákal, že už musí jít. (smích) Ale teď jsou to hrozně hezké vzpomínky. Ona je opravdu ohledně svého vzhledu velmi šikovná a vždycky byla. Na všechno se vždy malovala sama. A i když se nenamalovala, tak je krásná ženská, takže spoustu těch serepetiček, co na sebe patlala, nepotřebovala nikdy.

Takže když občas něco ze šminkovnice zmizelo, tak si toho nevšimla?

To se nedá tak úplně říct. Ona si toho třeba nevšimla hned, ale za týden se ptala, kde co má. Tak jsem to zády vždycky užmoulala… Říkala jsem, že nevím, kam to dala, a že to asi někde ztratila. Ale od momentu, co jsem se začala malovat, jsem si kosmetiku kupovala sama v drogériích a podobně. Nechtěla jsem nikdy, abychom si do toho nějak lezly. Nemyslím, že je to úplně zdravé. Doma jsme si nedezinfikovaly nikdy štětce a tak dále, že jo. Takže ona měla svoje fakt profesionální šminky, já jsem měla takové ty young adult věci.

Co všechno vás čeká po pracovní stránce?

Čekají nás s kapelou koncerty, například 22. října v Plzni, kde budeme mít možná i velkého hosta, který tam se svojí kapelou zahraje. A možná s jedním velkým hostem budeme mít ještě jeden koncert v Praze. Je to úžasná zpěvačka i herečka a dabérka. Víc se lidi dozvědí u mě na Instagramu, až bude ta informace venku. Potom bych pozvala na Alenku v říši divů, kterou jsme odpremiérovali začátkem září v hudebním divadle Karlín. To se nám povedl takový comeback s ní.

Odtajníte svůj lék na trému, když nastupujete na pódium?

Dýchat. Jedině dýchat a dát si pivo před koncertem. Já miluju pivo tak či tak, ale jsem zastánce toho, že po pivě se prostě dobře zpívá. Takže určitě pivo.