Musela jsem Dádě domluvit, prozradila kmotra Anny Julie Slováčkové

Přišla na svět jako vytoužené dítě. S dvanáctiletým odstupem od Felixe juniora, svého bratra. Záhy ale začala trpět pocity méněcennosti a nedokonalosti, objevily se u ní úzkostné stavy a deprese. Vycházely mimo jiné z jejího vzhledu, od mala byla spíš baculatější postavy, a taky z velkých nároků rodičů na ni samotnou.
„Je mi z toho po letech do breku, že jsem nebyl tolik všímavý a právě tohle důležité období jejího života prošvihl. Měl jsem to udělat jinak, ale já byl zaměstnaný v Českém rozhlase, jezdili jsme po koncertech s Big Bandem, prostě pro výchovu dětí to bylo špatně, ale ta kariéra se v ten moment nedala přerušit nebo ukončit,“ sype si dnes Felix Slováček popel na hlavu.
Hodně pracovala i jeho manželka Dagmar Patrasová, takže Anička měla chůvu a malého Felixe hlídali babička s dědou. „Potřebovala nás, ale my jsme byli vytížení naší prací a rozdávali jsme radost druhým. Zpětně mě to hodně bolí,“ říká Felix.
Když pak dcera onemocněla rakovinou podruhé, snažil se jí všemožně pomáhat, převzal na sebe její finanční závazky, aby se mohla plně věnovat pouze léčbě. Ale na nejhorší už bylo zaděláno.
„Bylo docela těžké se rodičům s čímkoli zavděčit, cokoli šlo udělat, tak se na tom našlo sto chyb,“ prohlásila Anička v minulosti. V patnácti letech pak začala docházet na terapie. „Na konzervatoři jsem měla stavy, že jsem nechtěla do té školy jít, neměla jsem na to sílu. Nedokázala jsem se v klidu naučit na nějaký předmět. Myslela jsem na to, jak žít,“ svěřila se.
Snažila se nedávat své problémy najevo, ale byla zamlklá. „Nevšimli jsme si toho ani já, Dáda ani mladý Felix…,“ vzpomíná její otec. Odjakživa jí ale pomáhala hudba, pro kterou žila a dokud to bylo možné, koncertovala. I když ani tu si nevybrala sama. „Ta cesta k umělecké profesi byla automatická, předurčená. Byl to tlak i od rodičů… Chňaplo mě to do té klece, ze které mě to nepustilo,“ řekla Slováčková.
Už v době studia na konzervatoři začala hrát v muzikálech. Jejím snem byla ale farma, myslela si, že si na ni vydělá peníze v showbyznysu. To ještě nevěděla, že výdělky nebudou tak závratné. Když byla malá, snila dokonce o práci zvěrolékařky.
Pozornost, které byla od dětství vystavena, ji ničila. Obzvlášť, když se později mediálně propíral vztah jejího otce s Lucií Gelemovou. Zatímco Felix junior byl odolnější, ona se trápila. O tom, co zažívala v souvislosti s otcovým mimomanželským vztahem a matčinými excesy po požití alkoholu, však v knize není jediná zmínka. Jakoby tato etapa jejího života neexistovala a na jejím zdraví se nepodepsala.
Závěr knihy je přepisem rozhovoru paliativní lékařky Denisy Mlčochové, který vedla s Aničkou v nemocnici v dubnu 2025. „Pořád se koukáme dopředu, co bude, ale ono to být nemusí. A to, co bylo, to už dávno není. Není důvod oslavovat něco, co nemá reálný podnět,“ vzkazuje v něm Anička zdravotníkům, kterým byl primárně určený.
Jak hluboko se dostala ve vnímání života svědčí i to, že svoje poslední dva roky považovala za nejkrásnější. Navzdory náročné léčbě, kterou musela projít, a vědomí, že ji medicína nedokáže zachránit. „Když jste postaveni před takový osud, tak chcete, aby každý den v těchto dvou letech stál za to, i kdyby to byl den, který bych proležela v posteli,“ řekla.
Nejen rodiče Aničky, i její bratr Felix nese odchod sestry velmi těžce. Den předtím se zúčastnil jiného křtu. Přišel podpořit Leu Surovcovou, autorku knihy Jenom chci bejt. Reportérka v ní zpovídá pacienty, kteří bojují se závažným onemocněním a ocitli se na hranici života a smrti.
„Všichni většinou říkají, umřela jim dcera. Ano, je to strašné. Ale skoro nikdo už neřeší toho sourozence, který byl téměř vrstevník. A měli jsme tady být spolu celej život. Neměli jsme se rozdělit,“ říká Felix mladší. „Samozřejmě mám kolem sebe přátele, kteří mi pomáhají. Ale hlavně si pomáhám sám. Nemám to v sobě vůbec zpracovaný. Je to pořád ve vlnách. Poprvé v životě jsem vyhledal odbornou pomoc – psycholožku. Bylo to uklidňující.“
Křtu knihy Anička se zúčastnila i kmotra zesnulé zpěvačky a herečky Sylva Schumacherová a z jejího vyprávění je vidět, že občas byla pro Aničku důležitější než její vlastní rodiče. Po ní dostala Anna Julie i svoje třetí křestní jméno.
„Poznali jsme se, když bylo Aničce asi osm měsíců, na dovolené v Turecku. Máme s Felixem stejně staré kluky a ti se tam skamarádili a ztratili. Tak jsme je každý zvlášť hledali a najednou slyším Felixe, jak křičí: Felixi, kde jsi? Máma už je mrtvá strachy! Zpozorněla jsem, když jsem slyšela češtinu a takhle jsme se ještě společně s Dádou seznámili,“ popisuje Sylva.
Byla kmotrou v pravém smyslu slova. Stýkala se s Aničkou po celý její život. Jezdívali s rodinami na společné dovolené, a když Slováčkovi pracovali, brávala si Aničku v létě na prázdniny k sobě. „Dětství měla pěkné, ta láska tam byla. Když jí Dáda volala, říkala jí: Miluji tě. A Anička odpovídala: Mami, já tebe taky. A to se opakovalo snad stokrát. Jenomže Anička pak za maminkou plakala. Tak jsem musela Dádě vysvětlit, ať to nedělá, ať nevolá každý večer a nerozrušuje ji,“ vzpomíná Sylva na dětství Aničky.
Vídaly se pravidelně. „Každý rok pětadvacátého prosince byla u mě na chalupě. A musím říct, že jsme si to hodně užívaly. Teď na mě vypadly fotky, jak sedíme spolu a Anička našim kamarádům na Facebooku píše: Konečně klidné a krásné Vánoce u mé kmotry,“ vzpomíná Schumacherová. „Když onemocněla, nabídla jsem se jí, že ji budu vozit na terapie. Ale s tím jí pomáhaly kamarádky, ty jí byly bližší.“
„Naposledy jsem s ní měla delší hovor, když byla v New Yorku, což bylo těsně před Vánocemi 2024 a domluvily jsme se, že po svátcích za mnou přijede. Ale pak už mi nebrala telefony. Malý Felix mi řekl, že je jí špatně, že toho má moc a potřebuje odpočívat,“ vrací se k těžkým dnům zpěvačky krátce před smrtí.
„Měla jsem na ní ráda její srdečnost, tu nezměrnou lásku ke všem. Za celá ta léta jsme si neřekly jediné škaredé slovo, ani v podtextu nezaznělo,“ vypráví Sylva. „Myslím, že jsem jak pro ni, tak pro Felixe byla taková trošku druhá maminka v době, kdy to neměli doma úplně nejjednodušší. Malý Felix mi volá dodneška, když chce něco probrat, i když osobně se tak často nevídáme,“ uzavírá Sylva, která žije mimo Prahu.
Anna Julie Slováčková odešla před necelým rokem. Její popel byl rozptýlen v Českém ráji, v blízkosti chalupy, kterou milovala. Pomníček má na Vinohradském hřbitově.
Výtěžek z prodeje knihy Anička poputuje Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze, kde se zpěvačka dlouhodobě léčila. V prodeji jsou i CD Osudová a Aura, která nazpívala.