Anna Julie Slováčková prchá do New Yorku. Chci vidět americký kýč, říká

Nejprve se objevila v show Tvoje tvář má známý hlas, kde kreativní producentku Simonu Matáskovou okouzlila tak, že jí posléze nabídla roli v Ordinaci v růžové zahradě 2. Do té doby toho zpěvačka Anna Julie Slováčková před kamerou moc neodehrála. „Točila jsem dva seriály pro jinou televizi, ale tam jsem měla malé epizodní role. Až s Ordinací přišla postava, jejíž charakter se dál rozvíjel,“ vzpomíná na své začátky.

Hraje v něm dětskou sestřičku Radku na urgentním příjmu. I v soukromí je v lékařském prostředí častým hostem, neboť dochází na chemoterapie. „Je to vtipné, protože se sestřičkami v nemocnici si povídáme o tom, co dělám jako sestřička v Ordinaci. Takže je to vlastně milé. Všechno má své pro a proti a díky této zkušenosti můžu aspoň vnést do Ordinace pravý smrad nemocnice. Protože já jsem jím nasáklá horem dolem,“ usmívá se.

Naštěstí se nesetkává s tím, že by jí sestřičky upozorňovaly, že některé úkony před kamerou dělala špatně. Přitom už dávala injekci, nasazovala kyslíkovou masku. „Máme na place odborné poradce, lékaře, kteří nám radí, co a jak máme dělat. O to je to zajímavější, protože se člověk aspoň něco naučí,“ říká.

Má štěstí, že na rozdíl od jejího kolegy Jana Čenského si ji diváci s její rolí neztotožňují. Herci aktuálně vyčítají dítě, které si coby doktor Suchý pořídil se svojí milenkou. „Že bych šla kolem dětského hřiště a někdo po mně chtěl, abych pomohla zraněnému dítěti, to se mi naštěstí nestává. Do takových věcí bych se opravdu nerada pouštěla, protože ta zodpovědnost, kterou lékaři a sestry mají, je obrovská. Já jsem ráda, že zodpovídám jenom sama za sebe,“ říká Slováčková.

Na Ordinaci v růžové zahradě vyrostla už celá jedna generace a je oblíbeným seriálem i té další. Sledují ji i děti. To ovšem není případ Aniččiných synovců Rafaela a Felixe. „Kluci jsou oba na základce, musí se učit a mají i spoustu zájmů a koníčků, kterým se věnují po škole. Jsou dost aktivní, takže nemají potřebu koukat na seriály. Třeba se časem chytnou, ale zatím je to nebere. A ani mi neříkali, ať je vezmu s sebou na natáčení. Ale klip s mojí kapelou by se mnou točit chtěli, to jo,“ říká o dětech svého bratra Felixe.

Rafaelovi je osm, Felixovi třináct. „Uvidíme, kam je vítr zavane. Když Felínka potáhne srdce na konzervatoř, tak bude mít z rodiny podporu a budeme šťastní, že on je šťastný. Ať dělá do budoucna cokoliv, hlavně ať ho to baví a má kam růst,“ říká jeho teta. Felix Slováček nejmladší, stejně jako jeho otec i děda, hraje na klarinet, ale zkoušel i bicí a ovládá také klavír.

V červenci natočila Anna Julie Slováčková se svojí kapelou klip a nedávno spolu odehráli úspěšný vánoční koncert. „Teď jsme na tvorbu moc prostoru neměli, ale doufám, že v příštím roce se nám poštěstí, že zase něco vydáme,“ říká. Písničky píše a skládá sama. „Přinesu nápad a kapela se toho buď chytne, nebo řekne, že je to úplná sračka, a že to dělat nebudou,“ usmívá se.

Právě v kapele našla spřízněnou duši baskytaristu Matěje Růžičku. Ten jí je v boji s rakovinou, jež z prsu metastázovala do plic, vedle otce a bratra, největší oporou.S ním si mimo jiné plní svoje sny a navštěvuje vysněné destinace.

„Chystám se do New Yorku. Poprvé jsem tam byla před jedenácti lety. Vždycky jsem toužila vidět vánoční New York, takové ty kýčovité americké Vánoce. Od malinka o tom sním, tak se moc těším, že si to tam užijeme. Jedeme parta kamarádů,“ prozrazuje. A protože všichni jsou muzikanti, chtěla by si tam i zazpívat. „Bylo by fajn, kdyby se nám podařilo navštívit jazzový klub, ve kterém by se jamovalo, a byl by natolik otevřený, že bychom si tam případně mohli zahrát i my.“

Táhne ji to i na Broadway. „Je to kolébka muzikálů, dělají je tam na úplně na jiné úrovni, než to kdy budeme umět my tady, takže bych ráda nějaký viděla. A pak chci zajít do kostela a poslechnout si pořádný gospel, protože to je nejvíc,“ spřádá plány.

Koncem ledna by se pak měla objevit v novém klipu rapera Lipa. „Točili jsme ho na statku Dolní Oldřiš, který je na severu Čech. Poslední dobou jsem měla čest vidět spoustu krásných míst a toto patří mezi ně. Je tam nádherně, takže to bylo natáčení, u kterého jsme si zároveň skvěle odpočinuli. S Lipem byla úžasná spolupráce, je to už zkušený režisér, který přesně ví, co chce. Sfoukli jsme to raz dva a myslím, že z toho vyjde opravdu nádherná věc,“ říká Slováčková.

Písnička se jmenuje Jsi ve mně napořád a Lipo, který je jejím tvůrcem i hlavním interpretem, si pozval Aničku, aby s ním nazpívala refrény a vokály, zatímco sám rapuje. „Nechci moc prozrazovat děj, ale je to o ohlédnutí za tím, jak člověk žil s někým, koho už nemá a zůstal na všechno sám. O životním ztrátách, o tom, že nejde zastavit čas... Hlavní roli hraje Rosťa Novák z Ulice, úžasný herec, a je to doják,“ dodává Anna Julie Slováčková.