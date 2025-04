Co najdeme ve vašem šatníku, když ho otevřete? Co jsou ty stěžejní kousky?

Stěžejní kousky? Já nepotvrdím tu teorii méně a kvalitnější. (smích) Mám ráda hodně a všeho. A protože mě nebaví nosit pořád to stejné, ráda obnovuji. Ale kupuju si klasické věci, klidně víc a i méně kvalitní. Takže kombinuju Zary, Manga, sekáče, do toho nějaké kvalitní kabelky, kvalitní boty. Opravdu nejsem značkař, jsem spíš klasik.

Když si nalistujete Harper’s Bazaar, kam první směřují vaše oči?

Když půjdu čistě podle Art Issue, od přílohy, kterou tady křtí, tak si budu prohlížet svoji dceru, která nafotila, myslím, svůj první editorial. Jsem z toho dojatá a jsem tak jako hrdá.

Už to generačně dospělo tam, že se vzájemně inspirujete v módě?

(smích) Dneska to budete mít se mnou těžké. Když jsem Stellu čekala, věděla jsem, že to bude holčička. Tak jsem se strašně těšila, jak si ji budu oblékat. Nechtěla jsem růžové věci, rozhodně ne. Říkala jsem si, že to bude taková holčička, co bude nosit věci jako Amélie Earhartová. Bude mít pilotní bundičku a brejle a bude taková prostě svá. Tak to chvilku šlo. Dokud nemluvila.

A potom prostě sáhla po všech těch nejšílenějších věcech jako Hello Kity, My Little Pony. Všechny ty růžové věci, křidýlka, baletní sukýnky. Všechno jsem ji nechala dělat, protože vím, že móda je o vyjádření sebe sama. Takže jsem to přetrpěla.

A pak bylo období, kdy to bylo perfektní, kdy to vypadalo, že to potáhneme spolu po Pařížský. Že se jí to bude všechno líbit. Jenomže pak začala studovat výtvarnou školu a už to jde. Zase už se netrefuju ani... Mě hrozně bavilo jí kupovat věci. Ale už vůbec nerozumím, nevím, nedokážu odhadnout. Opravdu její způsob sebevyjádření je naprosto její a já do něj nijak nezasahuju. Ani se nesnažím a snad to nějak zvládne.

Můžeme říci, že ta móda je o pochopení?

Pochopení čeho?

32. ročník Českého lva. Na vyhlášení přichází první hosté. Na snímku Aňa Geislerová. (8. března 2025)

Toleranci módy výtvarného člověka.

To není jenom o módě. Neumím si představit, že bych někomu říkala, jak se má oblékat. To je přesně ono. Je to o toleranci a i přesto, že to jsou moje děti, tak chápu, že to je něco, co je vyjadřuje a co mají potřebu nějakým způsobem komunikovat se světem. Takže asi je to i o toleranci. Ale v první řadě móda je vždycky věc toho člověka, který ji na sobě nosí. Takže je to o jeho řeči se světem.

Kdo jsou vaše celoživotní módní ikony?

Vždycky si říkám, že si musím pamatovat, kdo je ten můj idol a koho mám strašně ráda. Teď si to výjimečně pamatuji a je to Miuccia Prada. Je to nádherná bytost, originální, záhadná, vždycky skromná a zároveň vím, že si nechala udělat skluzavku, která vede z její kanceláře ven. To znamená, že má v sobě hravost. Dokázala dělat Pradu i Miu Miu. Miluji její sukně, boty a její italské kotníčky štíhlé. To je takový vysoký level.

A pak třeba zase Vivienne Westwoodová pro svoje rebelství, protože se naopak na tu módu dívala úplně odjinud. Snažila se opravdu do poslední chvíle svého života vést lidi k tomu, aby neutráceli za módu. Paradoxně jako kreativní ředitelka své vlastní značky tak chtěla, aby si lidi kupovali méně, ale kvalitnějších věcí. Byla ekologická a recyklovala a tak dále. Tak tyto dvě ženy jsou takové moje hrdinky.