Z bulváru sesypávajícího se na Ivetu, mi není dobře, říká Anna Fialová

Co jste ze sebe promítla do postavy Ivety Bartošové?

Všechno, co bylo v tu chvíli potřeba? Asi to nedokážu teď specifikovat...

Musela jste také zpívat, jak moc náročné to pro vás bylo?

Ty písničky jsou pěvecky dost těžké a já jsem pořád ve zpěvu hodně nervózní. Jsem člověk, který nad tím pochybuje. Nahrávání pro mě bylo hrozně těžké. Fakt jsem si sáhla na dno. Je rozdíl, když člověk něco zpívá v divadle nebo na jevišti, a pak ve studiu, kde je slyšet každá sebemenší chyba. To je o nervy. A kor o moje, protože jsem docela nervóza.

Berete ztvárnění Ivety Bartošové jako velkou zodpovědnost, protože ona má i skoro deset let po smrti hodně fanoušků?

Určitě velkou. To bych dnes jen mohla popisovat celý svůj den, co se ve mně děje. Málokdy jsem takhle nervózní. Takže to je pro mě odpověď, jak moc zodpovědné, nebo jak moc to je celý hustý. (smích)

Jaké největší poklony se vám dostalo od pamětníků nebo blízkých zpěvačky?

Nejsilnější pro mě byl asi moment sestry Ivany na první sérii, kdy mě jenom objala a...

A v očích bylo vidět všechno?

Přesně.

Jaké pro vás bylo natáčení devadesátých let, kdy už život Ivety začínal nabírat na obrátkách, začal se o ní zajímat bulvár?

Já jsem hrozný nostalgik, takže v něčem jsem se strašně vyloženě vrátila do devadesátek, ve kterých jsem se narodila, do období muzikálu Drákula, kde jsem vyrůstala vlastně od kojence, protože moje máma v tom tancovala.

Ale co se týče pozornosti bulváru, já tomuto úplně neholduji, spíš se tak toho všeho straním. Možná i tím, jak jsem vyrostla v umělecké rodině, tak trošku vidím, že spousta těch věcí je opravdu občas strašně přehrocená. Takže bylo pro mě nepříjemné si to představovat. A to si myslím, že v té druhé sérii to ještě není tak strašně silné, jako by to mohlo být a jak to bylo pak později. Jakou pozornost měla, jak se na ní bulvár sesypával. Není mi z toho dobře, je to strašné.

Už se připravuje třetí série. Máte z toho obavy, že vás mohou některé momenty psychicky sžírat?

Mám z toho strašný vítr. Strašně velký. Ale trošku si pak plánuju volno a abych to celé v sobě uzavřela a setřásla to. Mám z toho velký respekt a strach, ale zároveň se těším na kolegy a na tu partu lidí. Opravdu mi málokde, skoro nikde, nebylo tak strašně dobře jako právě tady s tím štábem.