Jsem z generace Z a nové generaci s jejich skibidi už nerozumím, říká Anna Dvořáková

„Točím skeče s filmovou tématikou. Dělám spíš vtipná videa nebo videoblogy neboli vlogy ze zákulisí natáčení,“ popsala dcera herců Munzarové a Dvořáka, co dělá kromě natáčení seriálů. Se svým nevlastním otcem Martinem Trnavským hraje navíc divadlo, takže moc času navíc jí nezbývá.

„Mám málo času na osobní život a když už nějaký mám, tak se snažím tu energii vyždímat. Ale stíhám všechno. Jsem vděčná za život, jaký mám. Je to absolutní chaos, ale já ho chápu. Ve svém chaosu mám pořádek,“ vysvětluje.

Nikdy se nestane, aby přišla na natáčení a neuměla text. „Beru jako samozřejmost přijít připravená do práce. Ale ve volném čase jsem, jak by se anglicky řeklo: all over the place,“ řekla Dvořáková. „To je ta Gen Z. My máme ty anglicismy,“ vysvětlila.

Generací Z se nazývají lidé narození v letech 1997 - 2012. Říká se jim také zoomeři nebo internetová generace. Občas jsou označováni za „sněhové vločky,“ protože jsou podle předchozích generací velmi citliví. Do jejich mluvy pronikla řada anglických slov, která používají se samozřejmostí a často si ani neuvědomují, že jde o cizí slovo.

„Používám třeba slovo vibovat. Ale to je strašně těžké česky vysvětlit. Je to cítění určité atmosféry. Když má člověk dobrý vibe, tak z něj jde dobrá energie,“ vysvětlila Dvořáková.

„My jsme Generace Z, ale teď je nová generace alfa a těm nerozumím. Ti starší z generace Z vyrůstali bez telefonu. Já ještě taky vyrůstala bez něj. Ale tihle už ne,“ vysvětluje herečka.

„Přijde mi, že ty naše hlášky mají pořád nějaký kořen, že to z něčeho vychází a něco to znamená. Třeba FR je for real. Pak ale přijde někdo z generace alfa a řekne něco, co vůbec nic neznamená. Oni třeba řeknou ‚skibidi‘ a to nevím, co znamená. To nemá žádný reálný podklad,“ říká Dvořáková.

Generací alfa jsou míněni lidé narozeni v letech 2010 až 2024, tedy do doby dotykových telefonů a všudypřítomných displejů. Vyrůstají v prostředí technologií a říká se jim také „digitální domorodci.“

Slovo skibidi převzali z videí na Youtube Skibidi Toilet od animátora Alexeye Gerasimova. Jejich protagonisty jsou bizarní záchody s lidskými tvářemi, které tančí a zpívají. Videa měla ohromný úspěch a děti začaly slovo skibidi používat ve všech možných významech i jako výplň v hovoru úplně bez významu.

Skibidi tak může označovat něco dobrého nebo zajímavého, ale častěji to bývá něco špatného, směšného, hloupého nebo divného. Vždy záleží na kontextu.