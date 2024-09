Nebráním se vztahu, ale nikoho aktivně nehledám, říká Anna Dvořáková

Na televizi Prima nezanevřela a točí pro ni nový seriál. Zároveň ale přijala nabídku od konkurence. Nastoupila do Ordinace v růžové zahradě, kde hraje přítelkyni Huga v podání Matyáše Svobody. „Budeme se tam teď objevovat častěji,“ slibuje Dvořáková.

Na podzim herečku uvidíme v nováckém seriálu Taneční, který režíroval Jiří Vejdělek. „Je z prostředí tanečních, točili jsme ho minulý rok na podzim a bylo to úžasné. Nemám tam velkou roli, spíš jsem postava k odlehčení, trošku bláznivá spolužačka,“ naznačuje Dvořáková.

Anna Dvořáková v seriálu Taneční (2024)

Jiří Vejdělek už dlouho před natáčením avizoval, že všichni zúčastnění budou muset absolvovat tvrdý taneční výcvik. Anna ale měla výhodu, protože se tanci věnovala už jako dítě. „Pět let jsem dělala latinskoamerické tance a tři roky street dance, takže jsem zhruba věděla, co mě čeká. A pak jsme samozřejmě měli i nějaké zkoušky. Ale tam jsme se spíš snažili sladit s partou, se kterou jsme tancovali,“ vysvětluje.

„To, co po nás chtěli, byly nějaké základní kroky. Nebylo to těžké. A táta jenom řekl: To je dobrý, to zvládneš,“ prozradila herečka, jejíž otec se stal vítězem devátého ročníku StarDance.

Jiří Dvořák o dceru strach neměl. Naopak, když tančil ve StarDance na hudbu Michela Jacksona, využil jejích zkušeností. „Trochu jsem mu pomáhala s choreografií, protože Jackson mě extrémně baví a jeho pohyby mám zvládnuté. Tak jsem tátovi do té jeho sestavy dodala nějaké prvky,“ říká Anna, které je mimo jiné vlivnou influencerkou.

Orientovat by se ale chtěla především na herectví. Dokonce si už našla agenturu, která ji zastupuje. „Sedli jsme si skvěle, všichni jsou tam free. Je fajn, když lidi, se kterými pracujete, jsou zároveň vašimi přáteli,“ říká Dvořáková.

Zkušenosti sbírá za pochodu a taky se sleduje v televizi. „Jsem k sobě kritická, chci se zdokonalovat. Když točím se zkušenějšími kolegy, klidně je požádám, ať mi řeknou, pokud mají nějakou poznámku k mému hraní. Jsem ráda za každou radu.“

Hlavní herecké lekce jí ale uděluje její matka, herečka Bára Munzarová. „Ptám se jí když si nejsem něčím jistá. Mamka se mnou i projíždí scénáře, což je super, protože může můj projev korigovat.“

Zatím bydlí Anna společně s matkou a nevlastním otcem Martinem Trnavským, ovšem brzy bude mít v domě svůj vlastní oddělený prostor. Tím pádem už neuvažuje o tom, že by se odstěhovala. Přiznává ale, že i takové úvahy proběhly. Nejvíc ji teď láká odletět někam do zahraničí na herecký workshop. Líbila by se jí Anglie.

Anna Dvořáková v seriálu Eliška a Damián (2023)

Od lidí to pořád ještě schytává za Elišku a Damiána, kde hrála princeznu Eleonoru, ale snáší to s odstupem času lépe. „Už si to k srdci tak neberu, protože je to pořád dokola. Že rodiče tohle a tamto, že jsem protekční dítě…,“ konstatuje herečka.

Dřív dělala atletiku, teď si občas zacvičí jógu. Kromě tance se věnuje hře na kytaru a zpívá. Přítele teď Anna Dvořáková nemá. „Nebráním se tomu, ale taky nikoho aktivně nehledám.“

Rozhodně ji ale nelze přehlédnout, protože se nebrání extravagantním modelům. Na party Novy přišla s šátkem na hlavě uvázaným „na piráta“ a taky silně nalíčená. Modré stíny na víčkách zkombinovala s blyštivými kamínky nalepenými v koutku oka.

„Většinou se oblékám a líčím podle toho, jak se cítím. Nedělám to proto, že potřebuji být středem pozornosti, ale protože se v tom cítím dobře. A taky jsem za to, aby se lidi oblékali a líčili, jak chtějí. Je to taková moje message. Stojím si za tím, strašně tohle podporuji,“ uzavírá Anna Dvořáková.