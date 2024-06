Sítě jsem si nikdy v rámci detoxu nesmazala, říká herečka Anna Dvořáková

Na Instagramu jste publikovala video, kde na dovolené parodujete vlastního otce, herce Jiřího Dvořáka. Je hodně vtipné...

Na videu neparoduji vyloženě svého tátu, ale spíš to, jak se obecně chovají tátové na pláži. Nastudovala jsem to během dovolené a zjistila jsem, že je chování všech tatíků celkem podobné. Tak jsem to chtěla nějak zvěčnit, i když se na mě lidi koukali dost zvláště, když jsem chodila po pláži s namalovaným knírkem a plavkami od mého nevlastního táty Martina, který se do videa i zapojil. Tátovi to přišlo celkem vtipné, když jsem mu to ukazovala.

an.dvr #dadbod was getting a tan, and I made this video.



It was some time ago, but im kinda busy, so im posting it now. Hope you guys are having fun♥️♥️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

I další vaše videa jsou zábavná a mají šmrnc, člověk se zakouká a roluje na všem profilu dál a dál. Váš úspěch na TikToku není očividně náhoda. Jste tvůrkyně se vším všudy, nebo vám s vaší tvorbou někdo pomáhá?

Vždy mi udělá radost, když slyším takovou pochvalu, aspoň mám zpětnou vazbu a vím, že se to lidem líbí. Videa si tvořím úplně sama od nápadu až po stříhání. Někdy je celkem těžké si to takhle všechno vymýšlet, protože nápady ne vždy přijdou. Na svá videa jsem velký puntičkář, takže se často zabývám možná až zbytečnými detaily, ale chci dát ven něco, co se mi líbí a můžu se pod to podepsat. Teď jsem méně aktivní hlavně kvůli natáčení, ale snažím se vše aspoň udržovat při životě.

Vaším publikem jsou hlavně Američané, co říkáte snahám politiků v USA TikTok na jejich území zakázat?

Upřímně mi tohle celé téma přijde absurdní. Jenom proto, že TikTok Amerika nevlastní, nemusí ho hned zakazovat. Pochopitelně doufám, že ban neprojde, protože by to byla rána pro moje sociální sítě. Tvořit mě baví a přišla by mi škoda, kdyby k tomu neměla moje celá komunita přístup. Na druhou stranu chápu obavy lidí, kteří chtějí TikTok zakázat. Ale zajímá mě, jestli si taky uvědomují, že by připravili spoustu lidí o práci. Ať už influenceři nebo manažeři se živí čistě příjmy ze sociálních sítí jako je třeba TikTok.

Kolik vám měřič času stráveného u obrazovky na vašem iPhonu ukazoval naposledy?

Naposledy pět hodin a 38 minut, což mě mile překvapilo, když si uvědomím, že na svém telefonu i pracuji. Pak tu je ještě počítač, ale to nikdo nemusí vědět (smích).

Absolvujete někdy takzvaný sociálně-síťový detox?

Jak se to vezme… Sítě jsem si ještě nikdy v rámci nějakého detoxu nesmazala, ale skoro pořád mám vypnutá upozornění, což není asi úplně chytré, když se mi snaží někdo dovolat. Na mou obranu, kdybych neměla vypnutá upozornění, pořád by mi pípal mobil kvůli sociálním sítím. Vzpomínám si maximálně na tábor, kam jsem jezdila jako mladší. Tam jsme jako děti byli 14 dní bez mobilu a já to vždycky zodpovědně dodržovala i v mých sedmnácti letech. Vůbec mi to nevadilo, naopak to bylo osvěžující, řešit jen věci, co se děly tam.

Vaše herecká kariéra pomalu startuje, dokonce jste nastoupila do Ordinace v růžové zahradě, kde měla kdysi velkou roli i vaše matka, herečka Barbora Munzarová. Kolik vám tehdy bylo let? Pamatujete si na tu dobu?

V Ordinaci mám zatím malou roli, ale bude se trochu rozrůstat, každopádně mě to tam moc baví. Natáčení je příjemné se super lidmi. Když tam točila mamka, tak jsem to vnímala jako takový pohádkový svět. Pamatuji si, že jsem si tam házela talířem, hrála pexeso a blbla s rekvizitami. Všichni tam na mě byli moc hodní. Bylo mi zhruba pět šest let.

Což takhle zkusit režii? Vaše videa naznačují, že i pro tuhle profesi máte talent.

Režie by mě určitě bavila, ale je to hodně zodpovědnosti. Když točím svá videa, jsem kameramanka, herečka, režisérka a střihačka v jednom. Zní to hezky, ale nedovolila bych se opravdu nazývat jakoukoli z těchto profesí doopravdy, až na tu herečku (smích). Určitě je úplně něco jiného režírovat jen sebe pro krátké video, než celý štáb. Sice jsem už pár projektů natočila, ale to bylo buď v rámci školy nebo volnočasových aktivit.

Základem vaší tvorby byla kdysi vášeň pro Harryho Pottera a vše s ním spojené. Co je to dnes?

Harry Potter mě už bude provázet pořád, ať se mi to líbí nebo ne. Taky mě inspiroval Marvel Universe, ale teď se snažím zkrátka tvořit od všeho trošku. Ať už jsou to skeče, malé herecké etudy nebo filmová tématika. Můj kreativní proces většinou probíhá tak, že mě v nekřesťanskou hodinu, třeba ve dvě ráno, napadne nějaký nápad, o kterém vím, že ho do rána zapomenu. Pokud je nápad podle mě opravdu dobrý, tak se prostě zvednu a jdu natočit nebo předtočit nějakou strukturu hned.

Kouzelnou hůlku doma máte. Kdyby to byla opravdu ta, která dělá zázraky, co by vás napadlo jako první?

Kdybych měla kouzelnou hůlku, která opravdu funguje, určitě bych se nejdřív extrémně radovala a i teď mě napadá milion věcí. Chtěla bych, aby všichni z mého okolí byli zdraví a šťastní, samozřejmě. Když se posunem k mým sobečtějším přáním, určitě bych se chtěla umět teleportovat a vyzkoušela bych skoro všechna zaklínadla z Harryho Pottera.