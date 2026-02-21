Beru soukromé hodiny herectví u maminky, říká Anna Dvořáková

„Samozřejmě jsem se jí vyptávala, jaké to bylo, ale nechtěla mi nic říct. Už z těch ukázek v televizi to ale vypadá jako extrémně náročné, takže můj obdiv vůči ní ještě vzrostl,“ říká dcera Barbory Munzarové a Jiřího Dvořáka.
S Ester ji spojuje nejen přátelství, ale i práce v divadelním spolku Frída, jenž založil její nevlastní otec Martin Trnavský. „Jezdíme společně na zájezdy s představením Rapper,“ vypráví Anna. Sama hraje i v inscenaci Sexs Drugs a Rock&Roll, kde převzala roli po své matce. Touto hrou spolek vstupoval před necelými třiceti lety na divadelní scénu.
Soutěžící reality show Asia Express se dostali do Kambodže, Laosu a Thajska. Anna má procestované zejména Thajsko. „Byla jsem tam několikrát. Jezdíme s kamarády spíš do divočiny a spíme v bungalovech. Přes den tam vypínají elektřinu, ale nám to vyhovuje. Přijde mi blbost ubytovávat se v hotelech evropského typu,“ vypráví.
Na cestě už zažila leccos. „Vždycky jsme ale všechno nakonec zvládli. Zažívací potíže už ani nepočítám, to se prostě občas stane, ale byla jsem i nemocná, že jsem musela brát antibiotika. Nebo mi nedorazilo zavazadlo… Ale to se dá všechno nějak vyřešit,“ popisuje. S místními si už vytvořila přátelské vazby.
„Na Thajsku jsou nejdražší letenky, ale potom tam už můžete mít královskou večeři za šedesát korun. Samozřejmě jak kde, ale street food určitě,“ vypráví. Zatímco účastníci reality show měli na den jedno euro a museli si zajistit jak jídlo, tak ubytování a dopravu, pro Aničku by takhle seškrtaný rozpočet byl zřejmě problém. „Já potřebuji pět set korun na den,“ vypráví o dovolené v Thajsku.
Asijské jídlo miluje včetně mořských plodů, ale brouci a červi pro ni představují hranici, kterou nepřekročí. „Cvrčky jsem už ochutnala, ale to bylo spíš z hecu, sama od sebe bych si je nedala,“ říká.
Starší nemůžou pochopit náš zrychlený svět, nemáme to lehké, říká Anna Dvořáková
V současné době točí Ordinaci v růžové zahradě a je vidět i na Primě v seriálu Kamarádi. Snaží se v herectví zlepšovat. „Beru soukromé hodiny u maminky. Připravuje studenty na přijímačky na konzervatoř nebo na DAMU, tak jsem se jí zeptala, jestli by měla energii a jestli bych mohla mít tu čest, že by učila i mě a pomohla mi s nějakými technikáliemi,“ vypráví Anička.
„Ale je to spíš příležitostné než pravidelné, chodím za ní, když potřebuji pomoct s něčím konkrétním,“ upřesňuje. Vzhledem k tomu, že bydlí v jednom domě, není to velký problém.
„S tátou se tak často nevídám, takže ten mi radit nemůže,“ říká na adresu Jiřího Dvořáka.
Už přes rok má Anna přítele a je s ním šťastná. „Není z mé branže, ale je strašně úžasný,“ prozrazuje. Po skončení natáčení nových dílů Kamarádů dokonce herečka změnila vizáž. „Chtěla jsem si vyzkoušet osmdesátkový účes s ofinou a jsem spokojená. Cítím se v tom víc sama sebou,“ říká.
18. srpna 2024