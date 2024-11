Anna Dvořáková. Prarodiče Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, rodiče Bára Munzarová a Jiří Dvořák. Co asi slyší holka z takové rodiny? No přece: Ty budeš herečka! Je, ale prosadila se i v jiném oboru. Tak výrazně, že má fanoušky v Americe i v Číně. | foto: Tomáš Krist , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Prarodiče Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, rodiče Barbora Munzarová a Jiří Dvořák. Co asi říkají holce z takové rodiny? No přece: Ty budeš herečka! Anna Dvořáková navíc často poslouchala, že to má díky příbuzenstvu v životě snazší, což ji ještě více vybičovalo a vedle herectví se prosadila i v jiném oboru. Tak výrazně, že má fanoušky v Americe i v Číně.