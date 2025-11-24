Stala jste se po boku prezidentského páru a dalších osobností veřejného života jednou z ambasadorek kampaně na podporu prevence duševních onemocnění To chce odvahu. Co vás k tomu motivovalo?
Její téma je pro mě hodně osobní a přijde mi důležité o něm mluvit. Kolem mentálního zdraví v Čechách pořád panuje řada předsudků. Mnozí, kteří se dostanou do psychických problémů, mají často pocit, že jde o jejich selhání, je to pro ně stigma, zatímco zdravým lidem nedochází, že s člověkem procházejícím si určitým náročným obdobím jinak nemusí být nic špatně a není fér ho soudit. Já sama chodím na terapie už několik let a nevidím důvod to tutlat. Není slabost říct si o pomoc, tohle budu ráda opakovat klidně pořád dokola. A to také zdůrazňuje kampaň To chce odvahu. Podle mě jde o úžasný projekt, je mi ctí být jeho součástí.
Spousta lidí má dojem, že mám díky svému příjmení všechno jednodušší, ale tak to fakt není. Protože se kvůli němu ode mě už dopředu očekává něco spešl.