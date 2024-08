Partner z branže je výhoda. Neherec to často nepochopí, říká Dvořáková

Patříte k nové herecké generaci. Je to zodpovědnost?

Obecně generace Z je hodně v televizních pořadech i na sociálních sítích a myslím, že to je obrovská zodpovědnost. Protože předáváme dál nějaký vzor, jak se mohou ostatní chovat. Myslím, že je důležité hodně dbát na to, abychom nedělali blbosti.

Přála byste si, aby to u nás v Čechách vzali do rukou porevoluční lidé?

Záleží asi jak v čem. Já jsem taky vychovaná ještě starou školou a myslím, že mi to dalo hodně a že některé věci a zásady by se zapomínat neměly. Ale zároveň si myslím, že nějaká čerstvost a „mládí vpřed“ je určitě super, protože spousta názorů teď už nerezonuje s tím, jaký je momentálně svět.

Jak často dovzděláváte mámu nebo tátu v nějakých věcech, co už dnes znají jen mladí?

Mamka se chytá docela rychle, takže ona vlastně ani tolik toho vzdělávání nepotřebuje, i když nemá sociální sítě. Ale když něco potřebují mamka nebo taťka vědět, tak se mě ptají.

Jak se tváří na TikTok, když jim něco ukazujete?

Teď už to je normální. Předtím to bylo takové: „Dej ten telefon z ruky, vždyť jsi furt na mobilu“ a teď už to je dobrý. Jsou to hezká videa, takže z toho mají radost.

Jsou nějaké záběry, které byste se jim styděla ukázat?

Zatím se mi to ještě nestalo. Ale už jsem měla třeba nějakou scénu, kdy jsem si dávala s kolegou pusu nebo tak a když to rodiče viděli, tak já jsem nic neřekla, jen jsem si zakryla obličej a dělala jsem, že tam nejsem. Ale nebyly na to nějaké reakce jako: „No teda!“ protože oni to znají. (smích)

Diváci jsou na vás zvyklí hlavně z televize Prima. Kde konkrétně vás teď uvidíme?

Teď v televizi Prima chystáme nový seriál, o kterém zatím ještě víc říct nemůžu. Ale myslím, že by to mohlo ještě tento rok vyjít. A teď se ještě učím jednu divadelní hru. A potom na televizi Nova vyjde jeden nový seriál, kde taky budu.

Popsala byste se jako ambiciózní žena, nebo umělecká duše?

Já bych řekla, že něco mezi. Umím zapnout, být ambiciózní a jít si za svým cílem. Ale nedokážu jít přes mrtvoly. Pořád u mě vyhrává morálka. Prostě jsem takhle vychovaná. Určitě jsem i taková umělecká duše.

Dovedete si představit jako životního partnera hereckého kolegu?

Určitě jo, protože je tam vždycky výhoda, že ten člověk vám rozumí. Už jsem se právě setkala s tím, když to byl neherec, že prostě nedokázal pochopit nějaké věci, co v té práci musíme dělat. Že jsme s někým nejlepší kamarádi, že se tam s někým objímáme, to často bývá problém. Takže určitě je výhoda, když je někdo ze stejné branže. Chápeme se navzájem.