Houstonová se diagnózu dozvěděla v květnu roku 2019. Od té doby bojovala s rakovinou v soukromí.

„Byl to pro mě velmi vážný okamžik. Podařilo se mi to přežít a jsem na sebe pyšná,“ řekla Houstonová časopisu People.

„Jsem na hranici čtyř let, a to pro mě moc znamená. Je to fantastická věc. Jsem na sebe pyšná a měla jsem velké štěstí. Moji lékaři byli skvělí,“ dodala herečka, která se rozhodla o rakovině promluvit, protože „je dobré o tom mluvit a oslavit skutečnost, že se z toho člověk dostal.“ Nicméně chce uchovat v tajnosti, jakým typem rakoviny trpěla.

Nemoc ji dle její slov přiměla uvědomit si, co by neměla dělat. „Jednou z těch věcí bylo brát život příliš vážně. Takže teď, když se naskytne příležitost, se směju a snažím se nedělat z věcí vědu,“ říká Houstonová, která žila sedmnáct let s hercem Jackem Nicholsonem.

Po rozchodu s ním se provdala za sochaře Roberta Grahama, s nímž žila až do jeho smrti v roce 2008. Od té doby je sama, zůstala bezdětná.

„Život je nestálý a nádherný. Dává vám to představu, že svět je velký a vy se s tím můžete nějak vyrovnat. Že jste připraveni na všechno, co se stane,“ řekla o překonání rakoviny Hustonová.