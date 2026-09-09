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Včelka Mája slaví 50 let od premiéry. Gott místo kávy v Německu nazpíval hit

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  8:00
Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu.

Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu. | foto: Expres.cz

Obálka singlu Karla Gotta s titulní písní seriálu Včelka Mája
Ze seriálu Včelka Mája
Ze seriálu Včelka Mája - s Vilíkem
Včelka Mája
16 fotografií
Animovaný seriál Včelka Mája, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, si rychle získal srdce dětí nejen v západním Německu. Za svůj úspěch vděčily příhody neposedné včelky, natočené v německo-rakousko-japonské koprodukci, také hudbě z pera českého skladatele Karla Svobody.
Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu.
Obálka singlu Karla Gotta s titulní písní seriálu Včelka Mája
Včelka Mája
Včelka Mája a Aťka Janoušková
16 fotografií

Titulní píseň pak v němčině – a až po letech také ve slovenštině a nakonec i v češtině – nazpíval Karel Gott, který později hit Die Biene Maja pravidelně zařazoval do programu svých koncertů.

Seriál vznikl na motivy dětské knížky, kterou před první světovou válkou napsal německý spisovatel Waldemar Bonsels, který se ve 30. letech netajil antisemitskými názory. Když ale v německé televizi ZDF začátkem 70. let hledali námět pro nový dětský seriál, nechali Bonselsovu historii stranou a rozhodli se jeho knížku převést na obrazovku. Dost netradičně přitom němečtí producenti zvolili spolupráci s animátory z Japonska. Na výtvarné podobě, ale třeba i střihu Včelky Máji je tak poznat výrazný vliv japonské anime.

Obálka singlu Karla Gotta s titulní písní seriálu Včelka Mája

Autor hudby Karel Svoboda měl už začátkem 70. let dobré jméno díky spolupráci s Karlem Gottem a když dostal v Německu zakázku na doprovod nového animovaného seriálu, podařilo se mu Gotta přemluvit i pro nazpívání titulní písničky. Jak zpěvák později vzpomínal, bylo to dílem náhody. Svoboda už měl hudbu hotovou a existoval i text, když ho napadlo, že by oslovil českého Zlatého slavíka. „Já jsem ve skutečnosti chtěl jít na kávu,“ vzpomínal Karel Gott, který místo kavárny zamířil do studia a za půl hodiny nahrál jeden ze svých největších hitů.

Diváci v Československu si ovšem na Včelku Máju i znělku v Gottově podání museli počkat skoro deset let. Po složitých jednáních, která ale podle mediálního teoretika Milana Šmída nikam nevedla, nakonec pomohlo, že německý producent Leo Kirch natočil několik pohádek na Slovensku. A protože byl spokojen, poskytl nejprve do Bratislavy a pak i do Prahy včelku zadarmo. Český dabing, v němž hlavní postavu namluvila Aťka Janoušková, Vilíka Milan Stehlík, a lučního koníka Hopa Boris Rösner, byl poprvé odvysílán na jaře 1985.

Ze seriálu Včelka Mája - s Vilíkem

Česká a slovenská verze – podobně jako většina dalších v evropských jazycích – vycházejí z německé varianty, která se poněkud liší od japonské. V Japonsku měla navíc Včelka Mája premiéru skoro rok a půl před Německem, v dubnu 1975, jen o pár dní později se seriál objevil ještě na kanadských obrazovkách. První řada, která měla v Německu 52 dílů (vysílala se tak každý jednou týdně po celý rok) měla tak velký úspěch, že brzy vzniklo dalších 52 dílů, ve kterých se objevil třeba myšák Alexander. Němečtí diváci je poprvé mohli vidět od září 1979 do září 1980.

Kromě ručně animované verze Včelky Máji z konce 70. let minulého století se dnes mohou dětští diváci dívat také na počítačovou verzi, která vznikla v roce 2012 v koprodukci ZDF a francouzského kanálu TF1. Celkem vzniklo do roku 2017 ve čtyřech řadách 130 dílů „nové Máji“, jejíž znělku ale už nezazpíval Karel Gott, ale populární německá hvězda Helene Fischerová (česky pak Lucie Černíková).

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