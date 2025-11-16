Vypadá jako její matka ne babička. Anife Vyskočilová ukázala vnučku

Tohle Anife Vyskočilová musela svojí vnučce dopřát. Spoustu svítících atrakcí a pohádkových postav v letňanském Wonderlandu, které malou Lauru uchvátily. Přesto se neustále dožadovala pozornosti svojí babičky, která tak měla velmi málo prostoru popovídat si s kýmkoliv jiným.
Její jediný syn Hari z ní udělal babičku. A i když věk už na ni má, přesto by si Anife díky její subtilní postavě mohl leckdo zaměnit s maminkou dítěte.

Anife, který vyrůstala v Bulharsku, byla vychovávána na pohádkách a tradici předává dál. „Nás dětí bylo doma hodně, tak si k nám maminka vždycky lehla do postele a četla nám všechny možné pohádky. Od malička nás vedla k lásce ke knížkám. Protože když děti poslouchají příběhy, rozvíjí to jejich představivost,“ vzpomíná.

„I babička nám vyprávěla pohádky. Ale nečetla je, ta si je vymýšlela. A já v tom pokračuji,“ vypráví Anife. „Doba je dnes taková, že děti nemají chuť koukat do knihy, raději se na pohádky dívají přes mobil, tak ani já neříkám Lauře, pojď si sednout, něco ti přečtu. Ale vyprávím jí pohádky mojí babičky, tak jak jsem si je zapamatovala. Třeba o koni, který přišel o nohu,“ dodává.

Přiznává, že tolik času, co dává vnučce, ani synovi nevěnovala. „Protože to nešlo, nebyl čas, já ho hlavně vychovávala. A teď je to tak, že on vychovává Lauru a já si s ní jenom hraji,“ usmívá se.

„Když ke mně přijde na návštěvu, děláme všechno možné. Máme několik „koutků“. Malovací, kde spolu kreslíme, pak koutek, kde ji učím tomu, jak o sebe dbát, jak by se měla jednou líčit, co si na sebe vzít a na jiném místě si pak hrajeme s plastelínou, anebo se sebereme a jdeme do lesa. Předávám jí to, co jsem sama jako holčička prožívala,“ dodává.

Velkou část rodiny, kterou pravidelně navštěvuje, má Anife v Německu. Sama před desítkami let mířila taky tam, jenomže omylem vystoupila z autobusu v Česku. Nakonec se tu zabydlela. Léta žila s hercem Ivanem Vyskočilem, který adoptoval jejího syna Hariho a postaral se i o její sestru Šery. Tu přivezla Anife do Česka, když matka ovdověla, aby jí ulehčila péči o dalších sedm dětí a zároveň sestře dopřála lepší start do života. Navzdory bouřlivému rozvodu je dnes Anife s hercem i jeho současnou partnerkou v přátelském vztahu.

Nemám udělanou pusu, kačera nechci. Měla jsem nehodu, říká Anife Vyskočilová

Posledním přítelem Anife byl Jensen Wurf, původem Němec, který momentálně působí pracovně v Africe. Projeli spolu na motorce celý Balkán. Do Afriky se jí ale za ním nechce. „Co bych tam dělala?“ kroutí hlavou.

V době své největší mediální slávy bavila televizní diváky historkami ze svého života. Okouzlovala svým temperamentem a špatnou češtinou. Té se drží. Ale jinak je mnohem zdrženlivější, co se výpovědí o svém životě týká.

„Novináři píšou nesmysly, prý že jsem bulharská tanečnice. To není pravda, já jsem nikdy nikde veřejně nevystupovala,“ uvádí jeden z příkladů, který ji rozčiluje. „Jsem zakladatelkou škol orientálního tance v České republice. Učila jsem jako lektorka, ale nikdy mě nikdo nemohl vidět, že bych po večerech někde tancovala,“ rozčiluje se.

„Deset let se o mně psalo krásně, to jsem byla manželkou Ivana Vyskočila, dalších deset let se na mě házela špína a pod každým rozhovorem jsou hejty od lidí, kteří mě osobně neznají, ale myslí si, že jsem přijela do Česka, abych se stala slavnou a bohatou,“ říká naštvaně.

V šoubyznysu působí už jen okrajově. S Romanem Buťou jezdí po republice s talk show Tisíc a jedna slov. O svých dalších aktivitách mimo jiné v diplomatických službách, kde působila jako překladatelka, se mluvit zdráhá. „Mně to jenom škodí,“ vysvětluje.

