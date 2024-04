Nemám udělanou pusu, kačera nechci. Měla jsem nehodu, říká Anife Vyskočilová

„Mně říkají, že mám udělanou pusu, ale nemám. Já jsem totiž spadla do škarpy s autem a volant mi to tady uříznul,“ ukazuje horní ret. „Ale nechat si udělat toho velkého kačera nebo, jak se říká, havajského domovníka, to ne!“ ohradila se proti trendu zvětšování rtů u žen, který jí vadí, stejně, jako třeba nastřelování vlasů u mužů.

Proti plastickým operacím ale nic nemá, pokud je k nim důvod. Sama byla na liposukci a podstoupila zmenšení poprsí. „Pokud je operace prsou nutná nebo vám ji lékař doporučí, všem říkám, jděte do toho. Ženě se zvedne sebevědomí. Já jsem šla na zmenšení ze zdravotních důvodů a neváhala jsem,“ tvrdí Anife Hasan Vyskočilová.

Operaci podstoupila v Česku, ale doporučila by na takové zákroky Turecko. To je podle ní mnohem levnější a jsou tam zkušení odborníci. „Mimochodem, všechno pochází z Turecka,“ prohlásila bývalá tanečnice, která se narodila v Bulharsku, ale její původ je turecký.

S tancem musela Vyskočilová skončit, protože má za sebou 19 operací páteře a všude šrouby. Z jejího vystoupení v talkshow Jana Krause před dvaceti lety ji prý rovnou odvezla sanitka do nemocnice. „Přišla jsem sem, byla jsem rozbitá jako traktor, vůbec jsem to nemohla říct, skončilo to a mě odvezli do nemocnice,“ vzpomíná.

Vyskočilová právě oslavila padesátku. Pro ženy to až taková radost není, ale u mužů je to jiné. Podle ní muži v tom věku začínají. „Pro mě jsou chlapi samci po padesátce,“ vysvětluje. „Po padesátce začínáš. Protože když jsi mladý, tak jsi ještě koloušek, učíš se, v takových třiceti, čtyřiceti ještě objevuješ a v padesáti už víš, na čem jsi. Takže jsi vlastně fajnšmekr a najdeš to nejlepší,“ míní Vyskočilová.