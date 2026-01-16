Ani 10 kilo navíc, ani 20 cigaret denně. Nejhorší byl pro Lněničku pohled do zrcadla

  13:00
V první i druhé krimisérii Metoda Markovič ztvárnil titulní postavu. Aby vypadal autenticky, musel přibrat, stát se kuřákem a také změnit účes. Co bylo pro herce Petra Lněničku nejtěžší a jak dlouho postavu kriminalisty zase „svlékal“?
Petr Lněnička jako vyšetřovatel Markovič a Maxmilián Kocek jako spartakiádní...

Petr Lněnička jako vyšetřovatel Markovič a Maxmilián Kocek jako spartakiádní vrah v seriálu Metoda Markovič: Straka | foto: TV Nova

Petr Lněnička (2025)
Václav Neužil a Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Straka
Sarah Haváčová a Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Straka
Petr Lněnička jako vyšetřovatel Jiří Markovič v seriálu Metoda Markovič: Straka
Seriál Metoda Markovič: Straka už běží na Oneplay a vzbuzuje velká očekávání. Přijmou ho diváci i kritika tak nadšeně, jako předchozí sérii o vyšetřování zločinů vraha Hojera? V titulní roli se v obou Metodách Markovič představil Petr Lněnička.

42 let, cigára a kotlety

Kvůli postavě vyšetřovatele Jiřího Markoviče musel shodit plnovous, přibrat deset kilo a hlavně si nechat udělat jiný účes. Světlejší hnědá barva, mírně delší střih a kotlety z něj udělaly člověka, který jako by skutečnému vyšetřovateli z oka vypadl. Lněničkovi bylo v době natáčení Metody Markovič: Straka 42 let, stejně jako Markovičovi v roce 1985, kdy se děj seriálu odehrává.

Sarah Haváčová a Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer (2024)

RODINA. Manželé Jiří a Eva Markovičovi a jejich dvě děti.

Jako nekuřák si Lněnička musel nejdřív zvyknout na cigarety. I když mu to nebylo příjemné, jinak to prostě nešlo. „Byla to jedna z těch věcí, které utvářely postavu. Cigáro k panu Markovičovi prostě patří,“ přiznal v rozhovoru s Lucií Výbornou v Českém rozhlase. Štáb se snažil mu situaci ulehčit zkoušením falešných, „zdravých“ cigaret, ale na kameře nevypadaly dobře, a tak se od jejich použití muselo ustoupit.

Při natáčení musel Lněnička kouřit jednu cigaretu za druhou. „Ráno jsem přišel, zapálil jsem si v prvním záběru, večer jsem to zase típnul a šel jsem domů,“ popsal svůj nucený dočasný přerod v kuřáka.

RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka

Snadná pro herce nebyla ani tělesná proměna. Pro roli musel přibrat 10 kilogramů, a když se jich po natáčení zbavil, čekalo ho s novou sérií opětovné nabírání. „Teď jsme šest měsíců po natáčení a musím přiznat, že se mi shazuje daleko hůř než minule. To se mi to podařilo daleko rychleji. Mám za sebou sotva polovinu,“ přiznal letos v lednu.

Pohled do zrcadla a temné myšlenky

Víc než kila se ho ale držel markovičovský účes. Ne všechno se dalo zvládnout nůžkami, světlejší hnědý odstín si musel nechat odrůst. „Dlouho a dlouho jsem se zbavoval obarvených vlasů, to mě velice zaměstnalo psychicky. Dívat se na sebe do zrcadla a vidět tam někoho jiného, není příjemný,“ přiznal v pořadu Lucie Výborné. Bylo to pro něj náročnější než cigarety nebo kila navíc.

Kdo byl Jiří Straka, co provedl, kolik za to dostal a proč je spojený se spartakiádou

A jak se „otřepal“ z vražedných hrůz, které si kvůli roli musel nastudovat? K tématu se prý snažil přistupovat věcně, některé věci ho ale stejně zasáhly. Třeba když měl celonoční natáčení, nemohl přestat myslet na to, že jeho malý syn je právě doma sám… Jak se zbavil nepříjemných myšlenek? „Šel jsem na Sněžku, zkoušel jsem to rozchodit,“ přiblížil.

Záběr ze série Metoda Markovič: Hojer. Vpravo Lněnička coby vyšetřovatel.

Snímek ze skutečné rekonstrukce, kdy Hojer ukazuje Markovičovi, jak vraždil.

Skutečný Markovič v roli diváka

První série s názvem Metoda Markovič: Hojer vznikala ještě za života vyšetřovatele Jiřího Markoviče, který také zhlédl některé díly. Zemřel v říjnu 2022, druhé série o Strakovi se tedy nedožil.

Jeho metoda spočívala v lidském přístupu, empatii a nehodnocení ostatních. „V každém článku si můžete přečíst, že byl hodnej i na ty gaunery, že se mu svěřovali… Ale myslím, že je to v něčem hlubším, něco mezi nebem a zemí,“ zauvažoval Lněnička.

Metoda Markovič: Hojer byla inspirovaná vraždami Ladislava Hojera. Seriál získal mezinárodní uznání na festivalu Serial Killer a tři České lvy (jednoho přímo pro Lněničku). Vysílal se na Voyo a loni na podzim ho mohli zhlédnout diváci na Nově. Druhá série o šesti dílech běží nyní na Oneplay.

Měl Markovič z vrahů strach? Měl, ale najevo to dát nemohl, prozrazují tvůrci:

5. března 2024

Bára Poláková je těhotná. Třetí dítě čeká s o 14 let mladším muzikantem Urbanem

Bára Poláková a Štěpán Urban (listopad 2025)

Herečka Bára Poláková (42) a její o 14 let mladší partner Štěpán Urban (28) budou mít první společné dítě. Herečka už má dcery Ronju (10) a Riku (8) s hercem Pavlem Liškou.

15. ledna 2026  11:53

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

15. ledna 2026

