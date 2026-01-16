Ani 10 kilo navíc, ani 20 cigaret denně. Nejhorší byl pro Lněničku pohled do zrcadla

Seriál Metoda Markovič: Straka už běží na Oneplay a vzbuzuje velká očekávání. Přijmou ho diváci i kritika tak nadšeně, jako předchozí sérii o vyšetřování zločinů vraha Hojera? V titulní roli se v obou Metodách Markovič představil Petr Lněnička.
42 let, cigára a kotlety
Kvůli postavě vyšetřovatele Jiřího Markoviče musel shodit plnovous, přibrat deset kilo a hlavně si nechat udělat jiný účes. Světlejší hnědá barva, mírně delší střih a kotlety z něj udělaly člověka, který jako by skutečnému vyšetřovateli z oka vypadl. Lněničkovi bylo v době natáčení Metody Markovič: Straka 42 let, stejně jako Markovičovi v roce 1985, kdy se děj seriálu odehrává.
Jako nekuřák si Lněnička musel nejdřív zvyknout na cigarety. I když mu to nebylo příjemné, jinak to prostě nešlo. „Byla to jedna z těch věcí, které utvářely postavu. Cigáro k panu Markovičovi prostě patří,“ přiznal v rozhovoru s Lucií Výbornou v Českém rozhlase. Štáb se snažil mu situaci ulehčit zkoušením falešných, „zdravých“ cigaret, ale na kameře nevypadaly dobře, a tak se od jejich použití muselo ustoupit.
Při natáčení musel Lněnička kouřit jednu cigaretu za druhou. „Ráno jsem přišel, zapálil jsem si v prvním záběru, večer jsem to zase típnul a šel jsem domů,“ popsal svůj nucený dočasný přerod v kuřáka.
|
RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka
Snadná pro herce nebyla ani tělesná proměna. Pro roli musel přibrat 10 kilogramů, a když se jich po natáčení zbavil, čekalo ho s novou sérií opětovné nabírání. „Teď jsme šest měsíců po natáčení a musím přiznat, že se mi shazuje daleko hůř než minule. To se mi to podařilo daleko rychleji. Mám za sebou sotva polovinu,“ přiznal letos v lednu.
Pohled do zrcadla a temné myšlenky
Víc než kila se ho ale držel markovičovský účes. Ne všechno se dalo zvládnout nůžkami, světlejší hnědý odstín si musel nechat odrůst. „Dlouho a dlouho jsem se zbavoval obarvených vlasů, to mě velice zaměstnalo psychicky. Dívat se na sebe do zrcadla a vidět tam někoho jiného, není příjemný,“ přiznal v pořadu Lucie Výborné. Bylo to pro něj náročnější než cigarety nebo kila navíc.
|
Kdo byl Jiří Straka, co provedl, kolik za to dostal a proč je spojený se spartakiádou
A jak se „otřepal“ z vražedných hrůz, které si kvůli roli musel nastudovat? K tématu se prý snažil přistupovat věcně, některé věci ho ale stejně zasáhly. Třeba když měl celonoční natáčení, nemohl přestat myslet na to, že jeho malý syn je právě doma sám… Jak se zbavil nepříjemných myšlenek? „Šel jsem na Sněžku, zkoušel jsem to rozchodit,“ přiblížil.
Skutečný Markovič v roli diváka
První série s názvem Metoda Markovič: Hojer vznikala ještě za života vyšetřovatele Jiřího Markoviče, který také zhlédl některé díly. Zemřel v říjnu 2022, druhé série o Strakovi se tedy nedožil.
Jeho metoda spočívala v lidském přístupu, empatii a nehodnocení ostatních. „V každém článku si můžete přečíst, že byl hodnej i na ty gaunery, že se mu svěřovali… Ale myslím, že je to v něčem hlubším, něco mezi nebem a zemí,“ zauvažoval Lněnička.
Metoda Markovič: Hojer byla inspirovaná vraždami Ladislava Hojera. Seriál získal mezinárodní uznání na festivalu Serial Killer a tři České lvy (jednoho přímo pro Lněničku). Vysílal se na Voyo a loni na podzim ho mohli zhlédnout diváci na Nově. Druhá série o šesti dílech běží nyní na Oneplay.
Měl Markovič z vrahů strach? Měl, ale najevo to dát nemohl, prozrazují tvůrci:
|
5. března 2024