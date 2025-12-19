Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

„Tyto jizvy chci ukázat těm mnoha ženám, které mám ráda,“ uvedla Angelina Jolie v rozhovoru pro magazín Time France. „A vždy mě dojme, když vidím jiné ženy, jak ukazují ty své. Chci se k nim připojit s vědomím, že magazín Time France sdílí informace týkající se zdraví prsou, prevence a povědomí o rakovině prsu.“
Hereččina motivace přispět k lepšímu povědomí o této nemoci pramení i ze skutečnosti, že v roce 2007 na rakovinu zemřela její matka Marcheline Bertrandová, a to v pouhých 56 letech. O několik let později herečka uvedla, že i u ní doktoři zjistili „vadný gen“ s potenciálem významně zvyšovat riziko rakoviny prsu.
„Píšu to pro ostatní ženy, aby věděly, že rozhodnutí podstoupit mastektomii nebylo snadné – ale bylo to rozhodnutí, za které jsem zpětně ráda,“ uvedla oscarová herečka v článku nazvaném Moje zdravotní volba, který v květnu 2013 uveřejnil magazín New York Times. „Moje šance na vypuknutí rakoviny prsu se snížily z 87 procent na méně než pět procent. Teď mohu říct svým dětem, ať nemají strach, že jim na rakovinu prsu zemřu.“
Herečka dlouhodobě poukazuje rovněž na důležitost preventivních vyšetření. „Zdravotní zákroky jsou věcí osobního rozhodnutí, a ženy proto potřebují veškeré potřebné informace a podporu. Přístup ke screeningu a zdravotní péči by neměl záviset na finančních možnostech nebo místě pobytu,“ připomíná.
Tématu rakoviny se dotýká i její nejnovější role ve filmu Couture od francouzské režisérky Alice Winocourové. Hraje v něm americkou filmařku Maxine, která onemocněla rakovinou prsu.
„Filmy o ženských problémech, a o rakovině obzvlášť, se často soustředí na smutek a konec života, a málokdy na život samotný,“ podotýká Angelina, která si v tomto směru pochvaluje režisérčin delikátní a jedinečný přístup k této problematice. „Tento film je skvělý už tím, že přesahuje příběh o nemocném člověku – tím, že dokumentuje život. Tato osvícená perspektiva mne zaujala natolik, že jsem zatoužila po této roli.“
Je to již deset let, co si v rámci prevence rakoviny nechala Angelina Jolie odstranit také vaječníky a vejcovody. „Těžkosti, choroby a bolest k naší existenci patří,“ říká. „Záleží však na tom, jak se k nim postavíme.“