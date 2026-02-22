Miluju svoje jizvy po mastektomii. Jsou symbolem síly, říká Angelina Jolie

  12:02
Angelina Jolie (50) se v nové upřímné zpovědi podělila o to, jak dnes vnímá své tělo a jizvy, které jí zůstaly po odstranění obou prsou. Herečka, která operaci podstoupila v roce 2013, řekla, že ji její zkušenost naučila přijímat sama sebe takovou, jaká je.
Angelina Jolie v Torontu (7. září 2025)

Angelina Jolie v Torontu (7. září 2025) | foto: Reuters

Angelina Jolie na Maltin Modern Master Award v Santa Barbaře (5. února 2025)
Angelina Jolie (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025)
Angelina Jolie na filmovém festivalu v Palm Springs (3. ledna 2025)
„Miluju své jizvy,“ řekla Jolie v rozhovoru a zdůraznila, že jsou pro ni symbolem síly, uzdravení a taky vědomého rozhodnutí. „Vidím je jako volbu, kterou jsem udělala, abych tu mohla zůstat co nejdéle pro své děti,“ uvedla.

Zároveň připomněla, že její matka zemřela na rakovinu v roce 2007 v relativně mladém věku, což její vlastní rozhodnutí zásadně ovlivnilo. „Vyrůstala jsem bez babičky pro své děti a nechtěla jsem, aby to v mém případě dopadlo stejně,“ řekla.

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

V roce 2013 Angelina Jolie ve svém článku v New York Times popsala, že se rozhodla preventivně podstoupit dvojitou mastektomii, tedy chirurgické odstranění obou prsou. Lékaři totiž zjistili, že nese stejnou mutaci genu BRCA1 jako její matka. To výrazně zvyšuje riziko rakoviny prsu i vaječníků. Podle tehdejších odhadů měla herečka až 87% pravděpodobnost, že během života rakovinou onemocní. Operace toto riziko snížila na méně než pět procent. „Opravdu můžeme něco změnit tím, že o tom budeme mluvit veřejně,“ řekla herečka.

Jolie taky rozvedla, jak se po operaci vyvíjel její vztah k sobě samé. „Změnilo to, jak se dívám na krásu,“ přiznala. „Miluju své jizvy, protože mi připomínají, že jsem měla možnost udělat něco pro své zdraví,“ vysvětlila. „Když na konci života nemáte žádné jizvy, znamená to, že jste vlastně nežili naplno,“ dodala.

O tématu mluvila v souvislosti se svým novým filmem Couture, ve kterém hraje zkušenou krejčovou pracující v pařížském módním domě, které je diagnostikována rakovina prsu. Děj sleduje její osobní i profesní boj s nemocí. Film měl světovou premiéru na festivalu v Torontu a do kin se má dostat v únoru a březnu tohoto roku. Herečka říká, že role pro ni byla velmi osobní. „Ten příběh se mě dotkl, protože je o síle, přežití a o tom, že krása může vzniknout i z jizev,“ uzavřela.

