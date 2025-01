Pořád jsem ještě nepřišla na to, jak žít sama, přiznala Angelina Jolie

„Mám své děti, které miluji, ale jako dospělá jsem často sama. Ztotožňuji se s osamělostí, kterou Maria ve filmu prožívá. Pořád jsem úplně nepřišla na to, jak žít život, když je člověk sám. Možná to řada umělců vnímá jako určitý druh svobody, ale také izolace,“ řekla pro list The Sun.

Později v rozhovoru pro The Sunday Times upřesnila, že její obrovskou výhodou je přece jen to, že má vlastní rodinu. „Maria neměla rodinu, takže její práce byla pro ni vším. Moje práce není všechno. Tím je pro mě být rodičem,“ dodala.

Angelina Jolie ve filmu Maria (2024)

Herečka také prozradila, že kvůli roli ve filmu Maria se musela naučit zpívat operu. Chtěl to po ní režisér Pablo Larraín. Ten přiznal, že ve filmu jsou okamžiky, kdy diváci slyší většinou Marii Callasovou, ale vždy je tam také fragment Angeliny Jolie. A někdy je to dokonce více Jolie než Callasová.

„Připadá mi velmi blízká. Je mi hluboce sympatická, a jsem nesmírně šťastná, že jsme ji mohli ukázat jako lidskou bytost. Zjistila jsem o ní jednu věc, kterou jsem dříve nevěděla – byla téměř slepá. Když se odborníci podívali na její brýle z pozdního období života, řekli Pablovi: ‚S tímto předpisem je tato osoba téměř slepá.‘ To je neuvěřitelné. Když byla mladá, nemohla si na jevišti brýle vzít, protože to nebylo společensky přijatelné. Musela si proto všechno zapamatovat úplně jinak. Když to pochopíte, vidíte v ní obrovský instinkt k přežití. Nebylo to jen o tom, že chtěla být taková, ona musela přežít, skrýt to, najít způsob, jak se s tím vypořádat, a pracovat dvakrát tolik,“ řekla Jolie.

Angelina Jolie ve filmu Maria (2024)

„Maria byla do zpěvu tlačena svou matkou už jako dítě, a když měla možnost dát do toho všechno a být nejlepší, dokázala svým vystoupením lidi změnit. Jak ale stárla a rozhodovala se pro různé věci v životě, totéž publikum ji odsuzovalo, když pro ně už nemohla být tím, čím bývala. Čelila obrovskému tlaku. A myslím, že byla velmi citlivá. Nemohla by vyjádřit emoce, které vyjádřila, bez hluboké citlivosti,“ míní herečka.

Angelina Jolie a Brad Pitt, kteří se poznali při natáčení filmu Pan a paní Smithovi v roce 2005 a po dvanácti letech vztahu se vzali, vychovávali spolu šest dětí. Z toho jsou tři biologické: Shiloh (18) a dvojčata Knox a Vivienne (16) a tři adoptované: Maddox (23), Pax (21) a Zahara (19).

Angelia Jolie je třikrát rozvedená. V letech 2000 až 2003 žila s hercem Billym Bobem Thorntonem. Předtím byla vdaná za Jonnyho Lee Millera. Vzali se v roce 1996 a rozvedli o tři roky později.

Brad Pitt je rozvedený dvakrát. Jeho první manželkou byla herečka Jennifer Anistonová, se kterou se vzali v roce 2000. Rozvedli se v roce 2005 právě kvůli Angelině Jolie.