Angelina Jolie přijala roli, která se bolestivě prolíná s jejím vlastním životním příběhem. Ve snímku Couture režisérky Alice Winocourové ztvárnila filmovou režisérku Maxine, jež se během pařížského týdne módy dozví zdrcující diagnózu. Lékař jí oznámí, že má rakovinu prsu.
Tvůrci se rozhodli příběh podat velmi autenticky, a tak ve filmu nechybějí ani intimní scény či detailní záběry hereččina těla. Jolie se nebála ukázat ani jizvy, které jí zůstaly po preventivní dvojité mastektomii. Sama přiznala, že jde o mimořádně osobní projekt, jenž jí pomohl zpracovat vlastní životní zkušenosti.
Film Couture sleduje příběh ženy, která se i přes těžkou diagnózu snaží pokračovat v práci i běžném životě. Právě tento přístup herečku zaujal nejvíce. Nejde totiž pouze o příběh nemoci, ale o vyprávění o odvaze, síle a lidské důstojnosti.
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Angelina Jolie v minulosti otevřeně promluvila o tom, že genetické testy u ní odhalily mutaci genu BRCA1, kvůli níž měla velmi vysoké riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. V roce 2013 proto podstoupila preventivní dvojitou mastektomii (odstranění obou prsou), která její riziko výrazně snížila.
O dva roky později se rozhodla také pro preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů. O svých zkušenostech napsala několik článků, kterými chtěla povzbudit další ženy, aby se nebály zajímat o své zdraví a možnosti prevence.
Herečka svůj krok zdůvodnila především obavou o budoucnost svých šesti dětí. Její matka Marcheline Bertrandová podlehla totiž rakovině vaječníků a na onkologická onemocnění zemřely také její babička a teta.
Odborníci později začali mluvit o takzvaném „Angelina efektu“, protože po veřejném přiznání herečky výrazně vzrostl zájem žen po celém světě o genetické testování a prevenci rakoviny prsu.