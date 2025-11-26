Při dabování Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová

Renato Salerno
Regina Řandová (58) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o dabování Angeliny Jolie a specifických požadavcích hollywoodských producentů. Herečka také popsala, díky jakým aktivitám se i po padesátce stále udržuje ve formě a co jí dnes dělá největší radost.

Pro spoustu lidí je přelom mezi podzimem a zimou takové depresivnější období, co vy osobně na něm shledáváte pozitivního?
Já mám podzim ráda, protože já jsem se na podzim narodila. Baví mě ta změna barev, listí a tak. Samozřejmě nemám ráda úplně takové to, když je vlhko a pořád prší. Ale hezký slunný podzim ano.

Regina Řandová (2025)
Martina Preissová a Regina Řandová na křtu knihy Tvá M. (13. listopadu 2025)
Michaela Krešlová a Regina Řandová ve filmu Bota jménem Melichar (1983)
David Rauch a Regina Řandová ve filmu Bota jménem Melichar (1983)
45 fotografií

Funguje u vás nějakým způsobem ženské ego, nebo máte ještě pořád ráda svoje narozeniny?
Mám. Já jsem měla takový zlomový bod. Bylo to myslím v době, kdy jsem slavila čtyřicátiny. Měla jsem pocit, že je to už trošku nějak jinak. Ale od té čtyřicítky už to neřeším.

Díky čemu se nyní cítíte nejvíce v kondici?
Jednak kvůli klukům, mým vnukům, se kterými jsem teď tady v pražské zoo, protože oni mi nedovolí, abych si ani na chviličku sedla. Pořád jsem s nimi v pohybu. Také jsem byla teď v pohybu díky tancování, konkrétně díky Roztančenému divadlu. To mě donutilo zase trošku na sobě začít makat. Doufám, že to jen u toho neskončí a budu v tom pokračovat.

Regina Řandová a Daniel Zhouf v Roztančeném divadle (12. října 2025)

Připadá vám, že jste tak trošku musela splatit karmický dluh, odžít si v životě to špatné a až teď si můžete užívat lásku a pěkný život?
Já si říkám, že to asi každý v životě máme, že se nám tam objeví nějaké zaškobrtnutí. Doufám, že to ošklivé období, které jsem měla, už je za mnou a že teď budu už tak nějak hezky tím životem proplouvat.

Když se dnes probudíte a víte, co už máte za sebou a srovnáte si dnešek s obdobím před patnácti lety, jaký je to pocit?
Je to obrovský pocit úlevy. Každý den, když se ráno probudím, tak si říkám „jé!“. Raduji se z maličkostí, i z toho, že je třeba venku hezky, že mě čeká hezká práce, že uvidím děti. Raduji se z každého dne.

Prošla jsem peklem nevěr, únosů syna, dluhů i výhrůžek smrtí, říká Řandová

Můžeme vás slýchat skoro dennodenně a to díky tomu, že propůjčujete v dabingu hlas hned několika herečkám. Nejvýraznější je samozřejmě asi Angelina Jolie, ale ta teď točí méně. Všimla jste si?
Je to tak. Já jsem s ní asi před půlrokem dělala jeden z posledních filmů a pořád hledám na internetu, jestli náhodou něco nepřipravuje. Ale zatím nic.

Když na závěr vytáhneme nějakou tu pikantnost, kdysi jste říkala, že americká produkce hlídala dokonce i to, zda dýcháte stejně jako Angelina.
Jo, je to tak. Vždycky, když dabujeme nějaký áčkový film, tak je u toho nějaký supervizor, který opravdu vše sleduje a bedlivě dbá na to, aby ten český hlas byl co nejpodobnější originálu. A to včetně všech těch vzdechů a dechů, tak to opravdu je.

Takže vám přímo řeknou „dýchejte smyslněji“?
Ach, ano! Musím dýchat smyslněji. Ne tak jako v civilu, když dýchám já. (smích)

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Při dabování Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová

Regina Řandová (2025)

Regina Řandová (58) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o dabování Angeliny Jolie a specifických požadavcích hollywoodských producentů. Herečka také popsala, díky jakým aktivitám se i po padesátce...

26. listopadu 2025

Dua Lipa mě rozhodila, mluvila jsem na ni česky a hledala Kazmu, vzpomíná Farna

Ewa Farna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (25. listopadu 2025)

Držitelka absolutního České slavíka Ewa Farna (32) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o svém životním zážitku, kdy ji Dua Lipa pozvala ke společnému vystoupení. Nabídku za ni přijala kamarádka...

26. listopadu 2025

Raději pracuji se ženami, nebaví mě poměřování pinďourů, říká Bořek Slezáček

Premium
Bořek Slezáček

Popularitu získal především díky rolím mafiánů a zločinců. On sám je ale jen jako grázly vidět odmítá. „Není nic jako bílý a černý, dobrý a špatný, jin a jang. Své negativní postavy nevidím jako...

25. listopadu 2025

Sexy Lopezová za číslo inkasovala miliony. Na indické svatbě byl i Trump mladší

Jennifer Lopezová, Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry...

Zpěvačka Jennifer Lopezová byla hvězdou na svatbě dcery indického miliardáře a farmaceutického magnáta. Předvedla několik sexy čísel a za vystoupení inkasovala v přepočtu téměř 42 milionů korun. Na...

25. listopadu 2025  13:51

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

25. listopadu 2025

Hvězda Prciček skončila v nemocnici. Zdrogovali mě, tvrdí Tara Reidová

Tara Reidová (září 2023)

Tara Reidová (50), známá především jako Vicky z filmu Prci, prci, prcičky, zažila v baru v Chicagu nepříjemný incident. Herečka, která se v minulosti potýkala se závislostí na alkoholu a problémy s...

25. listopadu 2025  10:34

Vojta Kotek prozradil detail, který ve vysílání Zrádců nebyl. Vyhrají díky němu věrní?

Vojtěch Kotek v show Zrádci 2

Velké finále druhé série Zrádců je tady! Pět přeživších – zrádkyně Mia a věrní Marcell, Anička, Kateřina a Veronika – se utká o podíl na tučném zlatém pokladu. Poslední dny hry přináší jeden zásadní...

25. listopadu 2025  9:15

Desetkrát jsem to zkoušela, než se to povedlo, říká Pavla Vojáčková-Rychlá o dabingu

Pavla Vojáčková-Rychlá (10. listopadu 2025)

Zatímco Petr Rychlý ovládl televizní obrazovky, kde byl především v minulém století hvězdou zábavných show, jeho exmanželka Pavla Vojáčková-Rychlá si vydobyla stálé místo v dabingových studiích....

25. listopadu 2025

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

25. listopadu 2025

Starší nemůžou pochopit náš zrychlený svět, nemáme to lehké, říká Anna Dvořáková

Premium
Anna Dvořáková je výraznou herečkou, však má také herectví v genech. Úspěchy...

Na TikToku sleduje její videa 1 300 000 zájemců. Co by za tolik diváků dal leckterý seriál! Herečka Anna Dvořáková se pohybuje právě mezi kamerami televizními a těmi digitálními. Výrazná tvář...

24. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Finále Zrádců 2: Kdo to celé vyhraje a kdo může zamíchat kartami?

Hudebník Marcell drží před finále show Zrádci 2 v ruce trumf.

V napjatě očekávaném finále druhé řady detektivní reality show Zrádci budou hrát o milion korun čtyři věrní a jeden utajený zrádce. Kdo si odnese výhru? Může přijít nečekaný zvrat?

24. listopadu 2025  14:38

Kdybych věděl, co z toho bude, tak to nedělám, říká Suchánek k písni pro Hřiba

Michal Suchánek v Show Jana Krause (premiéra 26. listopadu 2025)

Herec Michal Suchánek (60) na začátku listopadu vypustil do světa video, v němž zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňkovi Hřibovi. Stal se z toho virál...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.