Při dabování Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová

Pro spoustu lidí je přelom mezi podzimem a zimou takové depresivnější období, co vy osobně na něm shledáváte pozitivního?
Já mám podzim ráda, protože já jsem se na podzim narodila. Baví mě ta změna barev, listí a tak. Samozřejmě nemám ráda úplně takové to, když je vlhko a pořád prší. Ale hezký slunný podzim ano.
Funguje u vás nějakým způsobem ženské ego, nebo máte ještě pořád ráda svoje narozeniny?
Mám. Já jsem měla takový zlomový bod. Bylo to myslím v době, kdy jsem slavila čtyřicátiny. Měla jsem pocit, že je to už trošku nějak jinak. Ale od té čtyřicítky už to neřeším.
Díky čemu se nyní cítíte nejvíce v kondici?
Jednak kvůli klukům, mým vnukům, se kterými jsem teď tady v pražské zoo, protože oni mi nedovolí, abych si ani na chviličku sedla. Pořád jsem s nimi v pohybu. Také jsem byla teď v pohybu díky tancování, konkrétně díky Roztančenému divadlu. To mě donutilo zase trošku na sobě začít makat. Doufám, že to jen u toho neskončí a budu v tom pokračovat.
Připadá vám, že jste tak trošku musela splatit karmický dluh, odžít si v životě to špatné a až teď si můžete užívat lásku a pěkný život?
Já si říkám, že to asi každý v životě máme, že se nám tam objeví nějaké zaškobrtnutí. Doufám, že to ošklivé období, které jsem měla, už je za mnou a že teď budu už tak nějak hezky tím životem proplouvat.
Když se dnes probudíte a víte, co už máte za sebou a srovnáte si dnešek s obdobím před patnácti lety, jaký je to pocit?
Je to obrovský pocit úlevy. Každý den, když se ráno probudím, tak si říkám „jé!“. Raduji se z maličkostí, i z toho, že je třeba venku hezky, že mě čeká hezká práce, že uvidím děti. Raduji se z každého dne.
Prošla jsem peklem nevěr, únosů syna, dluhů i výhrůžek smrtí, říká Řandová
Můžeme vás slýchat skoro dennodenně a to díky tomu, že propůjčujete v dabingu hlas hned několika herečkám. Nejvýraznější je samozřejmě asi Angelina Jolie, ale ta teď točí méně. Všimla jste si?
Je to tak. Já jsem s ní asi před půlrokem dělala jeden z posledních filmů a pořád hledám na internetu, jestli náhodou něco nepřipravuje. Ale zatím nic.
Když na závěr vytáhneme nějakou tu pikantnost, kdysi jste říkala, že americká produkce hlídala dokonce i to, zda dýcháte stejně jako Angelina.
Jo, je to tak. Vždycky, když dabujeme nějaký áčkový film, tak je u toho nějaký supervizor, který opravdu vše sleduje a bedlivě dbá na to, aby ten český hlas byl co nejpodobnější originálu. A to včetně všech těch vzdechů a dechů, tak to opravdu je.
Takže vám přímo řeknou „dýchejte smyslněji“?
Ach, ano! Musím dýchat smyslněji. Ne tak jako v civilu, když dýchám já. (smích)