Angelina Jolie a Brad Pitt se po osmi letech dohodli na rozvodovém vyrovnání

Informaci o dohodě o rozvodovém vyrovnání a péči o děti jako první zveřejnil časopis People. Právník Angeliny Jolie, James Simon, následně agentuře AP věc potvrdil, aniž uvedl bližší podrobnosti o obsahu dohody.

„Před více než osmi lety podala Angelina žádost o rozvod s panem Pittem,“ uvedl Simon v prohlášení. Dodal, že herečka se spolu s dětmi odstěhovala ze všech domů, kde s Pittem žili, a že se od té doby zaměřila na „nalezení klidu a uzdravení rodiny“. „Toto je jen jedna část dlouhého probíhajícího procesu, který začal před osmi lety. Upřímně řečeno, Angelina je vyčerpaná, ale ulevilo se jí, že tato etapa skončila,“ dodal.

Žádné soudní dokumenty zatím nebyly oficiálně předloženy a dohodu bude muset podepsat soudce. Pittův advokát na žádost agentury AP o komentář dosud nereagoval.

Jolie podala žádost o rozvod v roce 2016 po letu soukromým letadlem z Evropy, během něhož se podle ní Pitt choval k ní a jejich dětem hrubě. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a losangeleský okresní úřad pro děti a rodinu vyšetřovaly Pittovy činy během letu a dospěly k závěru, že proti němu není třeba podniknout žádné kroky. Soudce v roce 2019 prohlásil herce za rozvedené a svobodné, ale uvedl, že otázky rozdělení majetku a péče o děti musí být řešeny zvlášť.

V průběhu dlouhého rozvodového řízení nabyly čtyři z šesti dětí plnoletosti, takže soud nemusel rozhodovat o jejich péči. Nezletilé jsou pouze šestnáctiletá dvojčata Knox a Vivienne.

S Bradem Pittem se Angelina Jolie dala dohromady při natáčení snímku Pan a paní Smithovi.

V červnu se jedna z jejich dcer, osmnáctiletá Shiloh Nouvel Jolie-Pittová, rozhodla si ponechat pouze příjmení po matce. Jejich dalšími dětmi jsou Maddox (23), Pax (21) a Zahara (19).

Žádné podrobnosti ohledně obsahu dohody nebyly bezprostředně zveřejněny a vzhledem k tomu, že pár využil služeb soukromého soudce, což je v posledních letech mezi rozcházejícími se celebritami stále častější krok, zůstaly okolnosti řízení do značné míry utajeny.

Některé podrobnosti o jejich sporech však byly odhaleny prostřednictvím samostatné žaloby, kterou podal Pitt a v níž tvrdí, že Jolie nedodržela dohodu, podle níž mu měla prodat svou polovinu francouzského vinařství, které oba vlastnili. Herečka přitom prodala svou část vinařství Miraval skupině Tenute del Mondo, dceřiné společnosti Stoli Group, což byl podle Pitta „mstivý“ krok, který zničil soukromý prostor, jenž byl jejich druhým domovem.

Právníci Angeliny Jolie uvedli, že dohoda o prodeji vinařství ztroskotala na Pittově požadavku, aby v rámci vyrovnání podepsala rozsáhlou dohodu o mlčenlivosti o něm. V soudních dokumentech to Jolie označila za pokus zakrýt fyzické týrání ze strany Pitta, které se podle ní obrátilo směrem k dětem během letu v roce 2016.

Pitt v roce 2017 v rozhovoru pro magazín Interview uvedl, že v době incidentu a během rozchodu měl problémy s alkoholem, ale že nyní abstinuje a chodí na terapii.

„Měl jsem opravdu velké problémy s pitím. Utápění se v alkoholu bylo pro mě jediným způsobem, jak na chvíli od všeho utéct. Na spoustu věcí, které jsem v životě udělal, rozhodně nejsem pyšný. Ale byla to velká lekce. Neplakal jsem snad dvacet předchozích let. A teď? Dojímají mě mé děti, přátelé i návštěva míst, kde jsem vyrůstal. Myslím si, že to je opravdu dobré znamení,“ řekl ve velkém rozhovoru, ve kterém ho zpovídal herecký kolega Anthony Hopkins, který měl v minulosti také problémy s alkoholismem.

Své chování během letu Brad Pitt neobhajoval. Federální a losangeleské úřady si vyslechly svědectví v případu a rozhodly, že děti budou v péči obou rodičů.