Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Autor: ,
  9:30
Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé maminkou. Málo fanoušků však ví, že brunetka má za sebou náročné životní etapy. Čelila domácímu násilí a její vlastní rodiče ji okradli o miliony. Jak dnes vypadá a jak se za ty roky změnily i ostatní hvězdy oblíbeného seriálu? Podívejte se v galerii.
Ze seriálu Krok za krokem (1991)

Ze seriálu Krok za krokem (1991) | foto: Warner Bros

Ze seriálu Krok za krokem (1991)
Ze seriálu Krok za krokem (1991)
Ze seriálu Krok za krokem (1991)
Ze seriálu Krok za krokem (1991)
48 fotografií

Angela Watsonová se narodila v Danville v Illinois jako dcera farmářů. Už jako tříletá holčička se začala věnovat stepu a rodiče ji odmalička přihlašovali na dětské soutěže miss, z nichž si odnesla více než 200 vítězných trofejí a 60 korunek krásy. Později se začala věnovat zpěvu a získala práci modelky v New Yorku.

Angela Watsonová jako Karen v seriálu Krok za krokem (1991)

Po přestěhování do Los Angeles se pokusila prosadit v televizi. Začínala v reklamách, zahrála si i v seriálu Davis Rules. Nejvíce ji však proslavila role Karen Fosterové v celosvětově úspěšném sitcomu Krok za krokem z roku 1991.

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka Lamberta a Carol Fosterové vyrostly. Hvězdná kariéra je ale nepotkala. Většina se na rozdíl od svých seriálových rodičů v showbyznysu neprosadila a někteří se z veřejného života stáhli úplně.
Ze seriálu Krok za krokem (1991)
Zleva: Christine Lakinová (Alicia “Al”), Angela Watsonová (Karen), Patrick Duffy (Frank) a Staci Keananová (Dana „Dejna“) v roce 2024
Těhotná Angela Watsonová (16. března 2024)
48 fotografií

Po konci natáčení založila herečka organizaci CAST (Child Actors Supporting Themselves) která se zabývá ochranou financí a práv mladých umělců – vlastní rodiče Watsonovou okradli o v přepočtu více než 50 milionů korun, které si vydělala díky seriálu a velkou část jejího majetku utratili.

Ani v lásce neměla herečka štěstí. Zamilovala se do muže, který jí sliboval, že z ní udělá slavnou hollywoodskou hvězdu, a ocitla se v toxickém vztahu. S agresivním manipulátorem zažívala roky domácího násilí. Z očí veřejnosti zmizela na více než dvacet let a přerušila kontakt se všemi přáteli i s rodinou.

„Byla to moje nejlepší kamarádka, jeden z nejbližších lidí. Byla pro mě jako starší sestra. A pak najednou ze dne na den zmizela z mého života. Ne na pár dní nebo měsíců, trvalo to roky,“ řekla o Watsonové americká herečka Christine Lakinová, která v seriálu Krok za krokem ztvárnila postavu Al Lambertové.

OBRAZEM: Hvězdy seriálu Krok za krokem vyrostly, málokdo zůstal u hraní

Watsonová se o temném životním období otevřeně rozpovídala až před pěti lety, když ji Lakinová pozvala do svého podcastu. „Ten člověk mě odvedl ode všech, které jsem milovala, aby mě mohl naplno ovládat. Strávila jsem téměř polovinu života oddaná tomuto člověku, je mi to líto,“ popsala situaci Watsonová s tím, že ze vztahu chtěla několikrát odejít. Dlouho se jí to nedařilo, nakonec ale po letech sebrala odvahu a od partnera se konečně osvobodila.

V roce 2020 se vrátila k herectví, zahrála si v inscenaci muzikálu The Living Room. Znovu se zamilovala a ve stejném roce se také šťastně vdala za herce Briana Nahase, se kterým se seznámila v roce 2018.

Společně přivítali na svět syna Jamese Allena, který se však narodil s vrozenou srdeční vadou. Chlapeček podstupuje pravidelně řadu fyzioterapií a rehabilitací, o čemž herečka pravidelně informuje své fanoušky na instagramu. I přes synovy zdravotní komplikace herečka říká, že mateřství je jejím největším životním posláním a tím nejlepším, co se jí v životě mohlo stát.

Krok za krokem (Step by Step) je americký rodinný sitcom vysílaný v letech 1991–1998. Vypráví o rodičích, Frankovi Lambertovi a Carol Fosterové, kteří se nečekaně vezmou a následně spojí své početné rodiny a sestěhují se. Seriál sleduje společné soužití, výchovu dětí, každodenní problémy a přináší mnoho humorných situací.

ANKETA: Sledovali jste seriál Krok za krokem?

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Daniela Zálešáková ve své kuchařce Dej si mě (2025)

Daniela Zálešáková se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2017, kdy se stala druhou vicemiss v soutěži krásy Miss Czech Republic. Modelka, která se netají svou bisexualitou a od letošního léta je...

1. prosince 2025  10:30

Santo, odčaruj mi břišní pneumatiky. Komička paroduje vánoční písničku Mariah Carey

Britská komička Mel Moonová

Britská komička Mel Moonová dala slavné vánoční koledě nový kabát. Ryzí, realistický. Zatímco Mariah Carey zpívá v All I Want for Christmas, že jediné, co chce k Vánocům, je její miláček, Moonová...

1. prosince 2025  9:41

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

1. prosince 2025  9:30

Žádám o ohleduplnost, zotavuji se po operaci, vzkázala z nemocnice Bardotová

Brigitte Bardotová

Francouzská filmová hvězda Brigitte Bardotová (91) uklidňuje veřejnost, která má obavy o její zdravotní stav poté, co se objevily zprávy o její opětovné hospitalizaci. V prohlášení, jež zaslala její...

1. prosince 2025  8:40

Eva Decastelo zhubla v prsou. Pořád ale má co vystavovat

Eva Decastelo

Měla konfekční velikost 36, teď má 34 a pokud to tak půjde dál, začne si Eva Decastelo kupovat oblečení v dětském oddělení. Nosí opět minisukně a sluší jí. Ale neměla důvod hubnout. Moderátorka a...

1. prosince 2025

Čas zhojí všechny rány, říká Dolly Buster o náročném období po odchodu manžela

Dolly Buster

Dolly Buster (56), jedna z nejznámějších tváří evropského erotického průmyslu 90. let, promluvila v otevřeném rozhovoru pro iDNES.cz o tom, jak zvládá psychicky náročné období po odchodu manžela Dina...

1. prosince 2025

Druhá řada Zrádců zná svého vítěze. Výhru investuje do rodiny

Vojtěch Kotek ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)

Druhá řada Zrádců má svého vítěze, který v show předvedl neuvěřitelnou manipulaci. Ostatní hráči absolutně netušili, že je zrádcem. Dokonce se v průběhu celé hry pravidelně shodovali na tom, že této...

30. listopadu 2025  21:55

Psychologické role se na mě podepisují, mé okolí tím často trpí, říká Petr Uhlík

Premium
Petr Uhlík (2024)

V divadle hrál třikrát psa a vyzkoušel si i roli chemického prvku radia. Z televizních obrazovek je známý především jako vrah Ladislav Hojer, za jehož ztvárnění získal Českého lva. Ovšem až teď, v...

30. listopadu 2025

Příští rok budeme tři. Český samuraj Jiří Procházka oznámil, že bude otec

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka po návratu z Las Vegas.

Zápasník Jiří Procházka (33) fanouškům na sociálních sítích oznámil radostnou novinu. S partnerkou Kamilou Kordulíkovou (36) se příští rok dočkají přírůstku do rodiny. Na roli otce se bojovník těší.

30. listopadu 2025  18:03

Zrádci spí méně než čtyři hodiny denně. Potřebujeme odolné hráče, říká producentka

Premium
Jana Vondroušová, kreativní producentka na Primě. Podílela se na známých...

Od VyVolených až po Zrádce. Jana Vondroušová se v prostředí reality show pohybuje už dvacet let. „Točit dnes nový pořad, který se bude vysílat až za rok, by byl velký risk. Reality show reagují na...

30. listopadu 2025

Partner musel kvůli nálezu na mozku na operaci. Byly to těžké chvíle, říká Lucie Bílá

Lucie Bílá a Radek Filipi

Lucie Bílá v neděli fanouškům na sociálních sítích oznámila, že její přítel Radek Filipi skončil v nemocnici. Kvůli nálezu na mozku musel hned na operaci. „Byly to velmi těžké chvíle,“ napsala...

30. listopadu 2025  13:02

Býčí zápasy jsou kruté. Ať nahradí zvířata hologramy, navrhuje Gloria Estefan

Gloria Estefan na American Music Awards v Las Vegas (26. května 2025)

Gloria Estefan (68) přišla s nápadem, aby se pořádaly holografické býčí zápasy, při kterých by nebylo zabito žádné zvíře. Americko-kubánská popová legenda uvedla, že by taková představení mohla být...

30. listopadu 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.