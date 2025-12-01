Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Angela Watsonová se narodila v Danville v Illinois jako dcera farmářů. Už jako tříletá holčička se začala věnovat stepu a rodiče ji odmalička přihlašovali na dětské soutěže miss, z nichž si odnesla více než 200 vítězných trofejí a 60 korunek krásy. Později se začala věnovat zpěvu a získala práci modelky v New Yorku.
Po přestěhování do Los Angeles se pokusila prosadit v televizi. Začínala v reklamách, zahrála si i v seriálu Davis Rules. Nejvíce ji však proslavila role Karen Fosterové v celosvětově úspěšném sitcomu Krok za krokem z roku 1991.
Po konci natáčení založila herečka organizaci CAST (Child Actors Supporting Themselves) která se zabývá ochranou financí a práv mladých umělců – vlastní rodiče Watsonovou okradli o v přepočtu více než 50 milionů korun, které si vydělala díky seriálu a velkou část jejího majetku utratili.
Ani v lásce neměla herečka štěstí. Zamilovala se do muže, který jí sliboval, že z ní udělá slavnou hollywoodskou hvězdu, a ocitla se v toxickém vztahu. S agresivním manipulátorem zažívala roky domácího násilí. Z očí veřejnosti zmizela na více než dvacet let a přerušila kontakt se všemi přáteli i s rodinou.
„Byla to moje nejlepší kamarádka, jeden z nejbližších lidí. Byla pro mě jako starší sestra. A pak najednou ze dne na den zmizela z mého života. Ne na pár dní nebo měsíců, trvalo to roky,“ řekla o Watsonové americká herečka Christine Lakinová, která v seriálu Krok za krokem ztvárnila postavu Al Lambertové.
|
OBRAZEM: Hvězdy seriálu Krok za krokem vyrostly, málokdo zůstal u hraní
Watsonová se o temném životním období otevřeně rozpovídala až před pěti lety, když ji Lakinová pozvala do svého podcastu. „Ten člověk mě odvedl ode všech, které jsem milovala, aby mě mohl naplno ovládat. Strávila jsem téměř polovinu života oddaná tomuto člověku, je mi to líto,“ popsala situaci Watsonová s tím, že ze vztahu chtěla několikrát odejít. Dlouho se jí to nedařilo, nakonec ale po letech sebrala odvahu a od partnera se konečně osvobodila.
V roce 2020 se vrátila k herectví, zahrála si v inscenaci muzikálu The Living Room. Znovu se zamilovala a ve stejném roce se také šťastně vdala za herce Briana Nahase, se kterým se seznámila v roce 2018.
Společně přivítali na svět syna Jamese Allena, který se však narodil s vrozenou srdeční vadou. Chlapeček podstupuje pravidelně řadu fyzioterapií a rehabilitací, o čemž herečka pravidelně informuje své fanoušky na instagramu. I přes synovy zdravotní komplikace herečka říká, že mateřství je jejím největším životním posláním a tím nejlepším, co se jí v životě mohlo stát.
Krok za krokem (Step by Step) je americký rodinný sitcom vysílaný v letech 1991–1998. Vypráví o rodičích, Frankovi Lambertovi a Carol Fosterové, kteří se nečekaně vezmou a následně spojí své početné rodiny a sestěhují se. Seriál sleduje společné soužití, výchovu dětí, každodenní problémy a přináší mnoho humorných situací.