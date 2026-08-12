Anežka Rusevová se rozhodla zhubnout už před lety, ačkoli díky plnější postavě byla mezi kolegyněmi výrazná a dostávala hodně rolí. „Sice je pravda, že jak jsem v průběhu let přibírala, přibývalo i rolí v divadle a televizi. Jenže když už jsem poněkolikáté četla scénář, kde bylo napsáno: Teď vstoupí obtloustlá, ne moc pohledná dívka – tedy já, začalo mi to být tak nějak líto,“ vysvětlila před lety herečka a rozhodla se vyhledat pomoc výživové poradkyně.
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Zhubla jsem dvacet kilo a omládla o dvacet let, říká Anežka Rusevová
Její dieta tehdy byla založena na nízkém příjmu sacharidů. Jedla hlavně maso, zeleninu, vejce, mléčné výrobky a ořechy. Vyřadila sladkosti, limonády, džusy, mouku a pečivo.
Díky tomu se jí podařilo za necelý rok shodit 20 kilogramů a už víc než čtyři roky se jí daří váhu udržovat a tělo ještě víc formovat. Na červeném koberci to nedávno předvedla v černých přiléhavých šatech. S blond účesem navíc nebyla téměř k poznání.
V červenci zazářila i na červeném koberci Mezinárodního filmového festivalu v Mnichově, kde byl ve světové premiéře uveden německý film Block 10. Anežka Rusevová totiž vzhledem ke své jazykové vybavenosti patří k českým hercům, kteří se dokážou prosadit i v zahraničí.
Film Block 10 je historické drama odehrávající se v Osvětimi na bloku 10, kde jsou izolovány stovky židovských žen, na nichž nacističtí lékaři testují ty nejbolestivější metody nucené sterilizace. Do německých kin by měl film přijít v listopadu.
„Je to jako bych se probouzela ze sna. Léta snění o tom, že se jednou uvidím na velkém plátně… Film s obrovským poselstvím. Film drsný. Ale vidět by ho dnes měl každý,“ napsala Rusevová o filmu Block 10 na sociální síť.