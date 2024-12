K štědrovečernímu stolu pozvala Aneta Vignerová i Kolečkovu expartnerku

„Chodím tam do prvního patra na růžový mléčný koktejl. Je to tam krásně retro, v Labužníku se zastavil čas,“ zavzpomínala Aneta Vignerová v pražském obchodním domě Arkády, kam byla pozvána, aby společně s dalšími kmotry otevřela kavárnu. Je jedním z mála míst, kde mohou zákazníci platit kryptoměnou.

Na jídlo si modelka potrpí. Když byli s manželem scenáristou a režisérem Petrem Kolečkem nedávno v New Yorku, zašli si na Manhattan na kraby. „Byli obrovští, fakt neskuteční, ani nechci vědět, kde je mutují, protože takhle ve volné přírodě vyrůst nemohli,“ směje se při vzpomínce.

„Já na to koukala už na YouTube, tam je kanál Mukbang Seafood, kde lidi jedí tyhle obrovské kusy před kamerou. Tak teď jsem to zažila na vlastní kůži a bylo to boží,“ svěřila se modelka, která mořské plody miluje. Za porci zaplatili sto padesát dolarů, ale stálo to prý za to. „Fakt exkluzivní, jedno z nejlepších jídel, co jsem kdy měla,“ pochvaluje si.

Kateřina Mátlová, Aneta Vignerová, Lucie Benešová a Lela Vémola (2024)

Sama je už taky docela zdatnou kuchařkou. Nic jiného jí nezbývá, protože se stará o čtyři mužské žaludky. Petr Kolečko má totiž svého desetiletého a třináctiletého syna ve střídavé péči. Ob týden jsou tudíž u nich. „Starší už jí hodně, tak se snažím, aby byla lednice pořád plná. Nechci urazit svoji mámu, ale jak jsme byli ze tří dětí, tak u nás doma bylo naopak všechno pořád vyjedené. My chceme, aby se klukům u nás líbilo. A co v tomhle věku potřebují? Playstation, relax a něco dobrého k jídlu. Ten starší hraje fotbal a zajímá ho zdravý životní styl, tak se i kvůli němu snažíme,“ vypráví.

I když si nevlastní synové Anety procházejí pubertou, zatím ji respektují. „Možná uvnitř nich nějaká revolta probíhá, ale jsou diplomati, nedávají mi to najevo. Když s něčím nesouhlasí, v klidu si to vyříkáme,“ odtajňuje.

S ohledem na děti se s Petrem Kolečkem rozhodli před časem pozvat k sobě domů na Vánoce i jeho exmanželku s tehdejším partnerem. „To už jsme měli Jiříčka, byly mu dva roky,“ vzpomíná modelka. „A chtěli jsme, aby Petrovy kluci měli rodiče na Štědrý večer pohromadě,“ udivuje svoji velkorysostí. „Já s Petrovou exmanželkou žádný problém nemám, máme spolu pěkný vztah. A ti kluci za to nemůžou, že to jejich rodičům nevyšlo, tak jim to přece nebudeme ztěžovat,“ říká.

I když má doma kolem sebe hodně testosteronu, zvládá to dobře. „V pánské společnosti mi bylo vždycky líp než v dámské. Tím, že ráda říkám věci na rovinu, tíhla jsem odjakživa k chlapské mentalitě. Ženské přece jenom všechno nějak zaobalují a taky intrikují. Ale mám i kamarádky. Těch nejbližších je asi pět a neměním je, jsou to celoživotní přítelkyně,“ vysvětluje.

Na vysedávání v kavárnách s kámoškami ji ale neužije. Navíc přestala pít alkohol. „Nějak jsem cítila, že už těch večírků a všeho bylo dost. Občas jsem ztrácela kontrolu, tak jsem si řekla, že to zkusím bez alkoholu a je to prima. Člověk si najde jiný životní rytmus, propady už neřeší skleničkou ale různými aktivitami a je to obohacující. Doporučuji každému, kdo rád sáhne po sklence s vínem, aby šel do sebe. Je zajímavější jít si zaběhat nebo třeba upéct buchtu. Mně to otevřelo nové obzory,“ přiznává.

Alkohol částečně omezil i její manžel, který měl zdravotní problémy. „Pohybujeme se s Péťou v prostředí, kde má člověk k alkoholu blízko. Na každé akci vám rvou do ruky skleničku s drinkem, aniž byste chtěla, takže logicky jsme pili víc než ostatní,“ vysvětluje. „Ale jsme na dobré cestě,“ usmívá se.

Ježíškovi chce napsat o nějakou dovolenou. „Nám je strašně dobře, když jsme spolu někde v zahraničí, třeba v exotice a zajdeme si na dobrou večeři. Žádné materiální dary nepotřebuji. Co chci si, na to si vydělám. Nejsem nákupní maniak nebo nějak náročná. Mně dělají radost i maličkosti,“ říká Vignerová.

Nejvíc by si nejspíš přála, aby vydrželo jejich manželství, ale jistá si být ničím nemůže. A připravit se na horší chvíle taky ne. „Nevěděla jsem, že se něco děje, ani jsem neměla žádný divný pocit, který by mě varoval,“ vzpomíná na období, kdy Kolečko žil dvojím životem. S Anetou a zároveň s herečkou Denisou Nesvačilovou.

Kolečko má v současné době rozpracovaných několik projektů v zahraničí a příští rok půjde do kin jeho film z fotbalového prostředí. „Na ten se moc těším,“ říká Aneta. Její manžel není, co se podmínek k psaní týká, vůbec náročný. „Já říkám, že když má člověk talent, tak nic speciálního nepotřebuje. Péťa si sedne, zamyslí se nad něčím a píše. Ba naopak si myslím, že ta naše otevřená domácnost, to že u toho jsem i já s dětmi, mu pomáhá. Je to pro něj svým způsobem inspirativní,“ říká.

„Tím nechci říct, že nemá rád svůj klid, ale může psát všude. Když jsme na baráku, zavírá se do zahradního domečku. To je jeho oblíbené místo. Kolikrát jsem mu to tam chtěla zútulnit, ale říkal, že nechce, že by to odpoutávalo jeho pozornost a rušilo v koncentraci,“ dodává Vignerová.