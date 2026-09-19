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Kolečko jako chlapeček. Vignerová překvapila sledující šest let starou fotkou

Autor:
  12:00
Aneta Vignerová a Petr Kolečko

Aneta Vignerová a Petr Kolečko | foto: Instagram Anety Vignerové

Aneta Vignerová a Petr Kolečko na Českém plese v Praze (21. února 2026)
KVIFF 2026, exkluzivní módní přehlídka, kterou L’Oréal Paris pořádá ve...
Petr Kolečko a Aneta Vignerová v Karlových Varech na akci The Biggest Night by...
Petr Kolečko a Aneta Vignerová
54 fotografií
Aneta Vignerová (38) zveřejnila fotku, na níž je se svým manželem Petrem Kolečkem (42). Zatímco ona na ní vypadá kromě účesu stejně, u jejího muže je proměna tak velká, že někteří dokonce podezírali umělou inteligenci z vytvoření snímku.

Doma to bylo napnuté, přiznává modelka Aneta Vignerová. Kolečko žárlil

„Péťa jako chlapeček. Před šesti lety,“ napsala Vignerová k fotce, kterou zveřejnila, a zeptala se sledujících, jestli by se měla znovu nechat ostříhat na mikádo.

„Člověk by nevěřil, kolik toho zažije. Jak možná nikdo za život,“ dodala k fotce Vignerová.

Její sledující žasnou nad tím, jak málo se za těch šest let změnila sama Vignerová a jak moc Petr Kolečko. „Já si prvně myslela, že je to AI,“ píše se v jednom z komentářů.

Aneta Vignerová a Petr Kolečko na Českém plese v Praze (21. února 2026)
KVIFF 2026, exkluzivní módní přehlídka, kterou L’Oréal Paris pořádá ve spolupráci s módní značkou Anamé, Petr Kolečko, Aneta Vignerová
Petr Kolečko a Aneta Vignerová v Karlových Varech na akci The Biggest Night by BigBoard (4. července 2026)
Petr Kolečko a Aneta Vignerová
54 fotografií

Další to připisuje modelčiným kuchařským schopnostem. Vignerová ráda vaří a peče a na sociální síti pravidelně zveřejňuje recepty a návody na rychlá jídla, svačinky i zákusky.

„Vzniklo to úplně normálně, spontánně. Vařím doma, chci si to různě oživit a jednoho dne jsem přilepila na okno na přísavky telefon a začala jsem vařit a sdílet to. A ty ženské to prostě milují. Jsem moc ráda. Na dlouhé vaření dnes moc není čas,“ popsala Vignerová, jak se stala gastroinfluencerkou.

Vaření manželky si Kolečko pochvaloval v minulosti v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Ona skvěle vaří,“ řekl Kolečko. „Pohlreich měl nějaké kecy. Dali mu otázku, jestli sleduje Anetu a on řekl: ‚Když to teda Kolečkovi chutná‘ a zatvářil se. Takže myslím, že i tihle top kuchaři jsou ohroženi mou ženou, která dala nový rozměr vaření,“ míní scenárista.

anetavignerova

Vyskočila na mě dnes tahle fotkaze by mikádo?
Péťa jak chlapeček před šesti lety

15. září 2026 v 19:09, příspěvek archivován: 17. září 2026 v 16:32
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Témata: Petr Kolečko

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