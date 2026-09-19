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Doma to bylo napnuté, přiznává modelka Aneta Vignerová. Kolečko žárlil
„Péťa jako chlapeček. Před šesti lety,“ napsala Vignerová k fotce, kterou zveřejnila, a zeptala se sledujících, jestli by se měla znovu nechat ostříhat na mikádo.
„Člověk by nevěřil, kolik toho zažije. Jak možná nikdo za život,“ dodala k fotce Vignerová.
Její sledující žasnou nad tím, jak málo se za těch šest let změnila sama Vignerová a jak moc Petr Kolečko. „Já si prvně myslela, že je to AI,“ píše se v jednom z komentářů.
Další to připisuje modelčiným kuchařským schopnostem. Vignerová ráda vaří a peče a na sociální síti pravidelně zveřejňuje recepty a návody na rychlá jídla, svačinky i zákusky.
„Vzniklo to úplně normálně, spontánně. Vařím doma, chci si to různě oživit a jednoho dne jsem přilepila na okno na přísavky telefon a začala jsem vařit a sdílet to. A ty ženské to prostě milují. Jsem moc ráda. Na dlouhé vaření dnes moc není čas,“ popsala Vignerová, jak se stala gastroinfluencerkou.
Vaření manželky si Kolečko pochvaloval v minulosti v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Ona skvěle vaří,“ řekl Kolečko. „Pohlreich měl nějaké kecy. Dali mu otázku, jestli sleduje Anetu a on řekl: ‚Když to teda Kolečkovi chutná‘ a zatvářil se. Takže myslím, že i tihle top kuchaři jsou ohroženi mou ženou, která dala nový rozměr vaření,“ míní scenárista.