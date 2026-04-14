Aneta miluje cestování, dobrodružství a život naplno. Věnuje se mnoha sportům od potápění přes horolezectví až po wrestling nebo jízdu na koni. Na online seznamky nevěří a svou účast v pořadu bere jako jedinečnou šanci jít rovnou na věc. „Nebudu kupovat zajíce v pytli,“ vysvětlila.
Do studia navíc dorazila v tak vyzývavém outfitu, že ji moderátorka Monika Timková musela hned na úvod upozornit, že svlékat se před nápadníky má až na konci.
Hned při prvním odhalení boxů Anetě doslova spadne čelist: „Nevím, kde oči nechat,“ komentuje přehlídku „výstavních penisů“. Nemá problém s detailním popisem všech adeptů na rande. Jeden z nich ji ale přesto překvapí bohatou piercingovou výzdobou svých intimních partií. Podle intimních partií se podle ní dá odhadnout i profese jednotlivých adeptů. „To bude asi kadeřník,“ odhaduje podle úpravy ochlupení. U dalšího zase podle zadku tipuje, že půjde o trenéra. Nad jednou z postav se dokonce rozplývá, že jí připomíná Michelangelova Davida.
I když zpočátku Aneta nešetří slovy jako „zajíček, kocourek nebo koloušek na hraní“, nakonec má obavu ohledně věku. „Jsou nevylítaní, tak aby mi nepláchli za nějakou mladší...“ svěří své obavy moderátorce Monice Timkové. Sama totiž hledá skutečný dlouhodobý vztah, takže své nápadníky testuje i zásadní otázkou, co by chtěli od života.
„Rád bych milou slečnu a jedna zrovna stojí přede mnou,“ neskrývá jeden z adeptů svůj zájem.
Aneta si nakonec vybere muže, s nímž ji spojuje láska k pejskům, takže hned naplánují společné procházky i další zážitky. Na konci rande mu Aneta odhalí, že je bisexuálka a jestli by nebyl proti, kdyby se k nim někdy připojila kamarádka. Jak její vyvolený na takovou nabídku zareaguje?