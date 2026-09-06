Anetu Langerovou při nejbližších vystoupeních publikum uvidí na židli. Koncert v Novém Jičíně byl jeden z prvních po jejím zranění. Kvůli dopravní situaci na D1 musel být o hodinu posunutý, ale nakonec se fanoušci dočkali.
„Jsem zvyklá hodně se hýbat a lítat po pódiu s kytarou. Teď to bylo takové klidnější. Na druhou stranu jsem si to ale víc užila,“ řekla po koncertu pro rádio Impuls Aneta Langerová.
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„Měla jsem čas se hodně soustředit na písně. Takže pro mě to byl docela zajímavý, hluboký zážitek. Měla jsem zavřené oči a jen tak jsem si prozpěvovala,“ dodala zpěvačka.
„Aneta Langerová byla jako vždy naprosto úžasná. Její hlas, energie a procítěný projev dokázaly vytvořit kouzelnou atmosféru, která okamžitě pohltila celé publikum,“ stojí na stránce Slavností města Nový Jičín.