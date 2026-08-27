Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krejčíková ve 14 slýchala sexistické narážky kolegů. Bylo to normální, říká

Autor:
  14:16
Aneta Krejčíková a Kristina Podzimková na wellness odpoledni serialů Ulice a...

Aneta Krejčíková a Kristina Podzimková na wellness odpoledni serialů Ulice a Ordinace (2011) | foto: Profimedia.cz

Aneta Krejčíková v seriálu Ulice
Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)
Herečka Aneta Krejčíková (22. října 2025)
Marek Vašut, Aneta Krejčíková a Alena Štréblová v seriálu Ulice
57 fotografií
Herečka Aneta Krejčíková (35) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o svých začátcích v seriálu Ulice, kdy na ni měli starší kolegové sexistické narážky. Vadilo jí to, ale neozvala se, protože to tehdy bylo normální. Až po letech jí napadlo, že to možná nebylo v pořádku. Zároveň ale varuje před extrémy.

Už na castingu do Ulice označili tehdy čtrnáctiletou Krejčíkovou za sexbombu. „Na jednu stranu mi to vadilo, protože jsem věděla, že nejde o nějaké mé herecké kvality. Ženy to mají v tomhle těžší, aby se prosadily a dokázaly, že v sobě mají něco víc, než že na nich vypadá dobře nějaký kus oblečení,“ říká Krejčíková.

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

„Nikdy mi nikdo fyzicky neublížil, ale vím, že mi to nebylo tenkrát příjemné. Jak se čtrnáctileté dítě má poprat s tím, že její padesátiletý kolega má sexistické řeči, které nejsou příjemné, ale směje se tomu tamten a tamten,“ popisuje Krejčíková s tím, že kdyby to přesáhlo určité hranice, věří, že by se dokázala ozvat.

„Ale takhle to bylo normální. Záleží, v jaké skupince jste. Někomu je to příjemné méně, někdo to neřeší vůbec. Já si myslím, že žádný extrém není dobrý. Jsou prostě lidi, kteří jsou takoví a těch způsobů, jak toho člověka upozornit, že to není úplně vhodné, je taky víc. Můžete to říct vlastně hezky i po jeho způsobu,“ říká Krejčíková, která nesouhlasí s tím, když se situace vyhrotí ani jedním směrem.

Aneta Krejčíková a Kristina Podzimková na wellness odpoledni serialů Ulice a Ordinace (2011)
Aneta Krejčíková v seriálu Ulice
Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)
Herečka Aneta Krejčíková (22. října 2025)
57 fotografií

„Ze spousty těchto mužů se stali mí přátelé. Rétorika té společnosti taková byla, vy si na to nějak zvyknete. Mně to došlo až po letech, kdy se z toho stalo téma. Pro generace těch přicházejících mladších hereček už je důležité si svůj prostor hlídat a být v bezpečí. Ale žádný extrém není vhodný,“ říká herečka.

„Jistá konfrontace s nekomfortem je dobrá, protože vás to zocelí. Nesmí to samozřejmě překročit hranice. Ale vytvořit si kolem sebe bublinu a nepřicházet do kontaktu s něčím, co je mi nepříjemné, není pro růst obecně dobré,“ míní Krejčíková.

KOMEDIE OMYLŮ, Vojtěch Vondráček, Aneta Krejčíková

Ji samotnou takové nepříjemné situace posílily. „Díky tomu mě dnes máloco rozhodí, máloco urazí. Když zkoušíte v divadle a měl byste si brát osobně všechny ty připomínky, tak bych byla úplně zhroucený člověk, který se už nevyjde ven nikdy nikomu ukázat. Je dobré si udržet nadhled,“ říká herečka.

„Už jsem si dovolila dokázat všem ostatním, že nejsem jen kus masa, že tu práci fakt miluju, dělám ji srdcem a asi tomu i trochu rozumím. Svým přístupem už jsem jinde. Tohle mě nesundá, když mě někdo takhle chce vidět,“ dodává.

Ze seriálu Ulice před pár lety odešla, protože nechtěla zpohodlnět.

Jan Holík, Marek Vašut a Aneta Krejčíková v seriálu Ulice

„Pro herce je důležité, aby dělali různé věci. Je nebezpečné mít zkušenost jen z tohoto formátu. Uchlácholí vás to v tom, že stačí jen přijít na plac, odříkat text co nejpřirozeněji a to je vše. Ale to řemeslo skýtá hodně hlubších a větších věcí. Je skvělé mít jistou práci, kontrakt na tři roky v nekonečném seriálu, ale někdy se stane i starším hercům, že zpohodlní a to je důvod, proč jsem to zastavila a řekla si, že fakt je potřeba jít dál,“ vysvětlila herečka, která účinkuje v Divadle na Vinohradech, Na Fidlovačce, Letních shakespearovských slavnostech, dostává role v dabingu i různých filmech a seriálech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách, užívala si dovolenou na Korfu

Moderátorka odpočívá na pláži v bikinách. (srpen 2026)

Lucie Borhyová si užívala několik letních dnů na řeckém ostrově Korfu. Moderátorka Televizních novin zveřejnila na sociálních sítích fotografie od moře, na kterých pózuje i v plavkách. Své sledující...

Jako řecká bohyně. Charlotte Gott ukázala další letní fotky

Charlotte Gott (2026)

Svých více než 190 tisíc sledujících na sociálních sítích pravidelně zásobuje fotkami ze svých cest. Nyní Charlotte Gott zveřejnila snímky z Řecka. Nechybí olivovníky, oleandry a moře.

Pavel Trávníček s manželkou zdraví v plavkách od bazénu. Herec výrazně zhubl

Manželé Pavel Trávníček a Monika Trávníčková pozdravili své sledující na...

Pavel Trávníček si užívá léto a po náročném začátku roku se ukázal v plavkách u bazénu. Pětasedmdesátiletý herec je na fotografii viditelně štíhlejší. O svém úbytku váhy už dříve sám informoval a...

Mužem roku 2026 je třicetiletý realitní a finanční manažer Jakub Bolek z Náchoda

Finalista soutěže Muž roku 2026 Jakub Bolek

Letošní ročník soutěže Muž roku zná svého vítěze. O titul se v pátek 21. srpna v Náchodě utkalo deset finalistů z celé České republiky. Slavnostní finále 27. ročníku se uskutečnilo v Městském divadle...

Dobré ráno nahoře bez. Padesátnice Heidi Klumová provokuje z Karibiku

Dobré ráno nahoře bez. Modelka Heidi Klumová provokuje v třiapadesáti letech z...

Heidi Klumová opět dokázala, že před odvážnými fotografiemi se nezastaví ani v třiapadesáti letech. Německá modelka pozdravila své fanoušky na Instagramu z dovolené v Karibiku poněkud netradičně....

Krejčíková ve 14 slýchala sexistické narážky kolegů. Bylo to normální, říká

Aneta Krejčíková a Kristina Podzimková na wellness odpoledni serialů Ulice a...

Herečka Aneta Krejčíková (35) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o svých začátcích v seriálu Ulice, kdy na ni měli starší kolegové sexistické narážky. Vadilo jí to, ale neozvala se, protože to...

27. srpna 2026  14:16

Michaela Kociánová se provdala za britského finančníka. Oblékla decentní šaty

Michaela Kociánová a Rafic Said (2024)

Topmodelka Michaela Kociánová (37) se o víkendu provdala za britského podnikatele Rafica Saida (51). Na sociální síti zveřejnila fotky ze svatby, která se odehrávala na úpatí hor.

27. srpna 2026  12:04

Shieldsová se předvedla v plavkách v Chorvatsku, fotky následně smazala

Brooke Shieldsová zveřejnila fotky z chorvatské dovolené, po chvíli je ale z...

Americká herečka Brooke Shieldsová (61) zveřejnila na svém Instagramu video a fotky z dovolené, kterou trávila se svými kamarádkami v Chorvatsku. Sklidila obdiv fanoušků i zahraničních médií za to,...

27. srpna 2026  10:35

Je mi trapně, řekla hvězda seriálu The Last of Us po tom, co si koupila dům

Bella Ramsey v Londýně (24. března 2026)

Herečka Bella Ramsey, která se identifikuje jako genderově fluidní a preferuje zájmeno „oni“, si ve 22 letech pořídila vlastní dům. Místo toho, aby svůj úspěch oslavovala, se ale prý cítí „strašně...

27. srpna 2026  9:21

Mat213 promluvil o dědovi Ringo Čechovi. Máma z něj dostala pásový opar, říká

Mat213 v pořadu FameCzech

Mat213, vlastním jménem Matěj Čech, v pořadu FameCzech ukázal i stránku, kterou jeho fanoušci příliš často nevidí. Promluvil o slavném dědovi Františku Ringo Čechovi, současném vztahu, touze po...

27. srpna 2026

Jsem žárlivější. Je krásný muž a ženy se kolem něj točí, říká Gábi o Pítrovi

Petr Havránek a Gabriela Gašpárová

Gabriela Gašpárová (25) a Petr Havránek (30) se poznali v roce 2021 v reality show Love Island, kde se jim přezdívalo Gábi a Pítr. Od té doby tvoří pár. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen...

27. srpna 2026

Iva Janžurová a Jan Hřebejk konečně zakopali válečnou sekyru

Iva Janžurová

Nejlepším lékařem je vždycky čas. Zacelí rány, obrousí křivdy a těm, kteří mezi sebou neměli právě ideální vztahy, umožní dozrát a podat si smířlivě ruku. Dočkala se jí i Iva Janžurová. Jan Hřebejk,...

27. srpna 2026

Princ Harry se s rodinou vrátil do Británie, děti tu v září nastoupí do školy

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v...

Princ Harry a jeho manželka Meghan ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Důvod návratu do Evropy není jasný, mluví se o ztrátě popularity v USA i snaze o...

26. srpna 2026  17:30

Syn prince Edwarda jde studovat zemědělku. Královský titul používat nebude

Princezna z Walesu Kate a hrabě z Wessexu James ve Windsoru (5. dubna 2026)

Hrabě z Wessexu James je vnukem zesnulé královny Alžběty II., což mu poskytuje nárok na princovský titul. Nikdy ho však nepoužíval. Nyní míří na univerzitu a vypadá to, že ani tam královské oslovení...

26. srpna 2026  13:03

Jsme umělecky smýšlející podivínky, říká Kristen Stewartová o sobě a manželce

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)

Herečka Kristen Stewartová s manželkou Dylan Meyerovou kromě soukromého života sdílí i tvůrčí ambice. Společně natočily komedii The Wrong Girls, která je pro Meyerovou celovečerním režijním debutem.

26. srpna 2026  11:21

Hvězda Harryho Pottera se vdala. Svatbu konzultovala s astroložkou

Evanna Lynchová

Herečka Evanna Lynchová (35) se vdala. Představitelka Lenky Láskorádové z Harryho Pottera si v Londýně vzala francouzského zahradníka Denise Skinnera. Datum svatby konzultovala s astroložkou.

26. srpna 2026  10:14

Můj třetí porod byl vědomý, živočišný a svobodný, říká Kristýna Leichtová

Herečka Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou. (červenec 2026)

Herečka Kristýna Leichtová (40) před dvěma měsíci porodila své třetí dítě. Nyní popsala porod, který se neodehrál klasicky v nemocnici za účasti lékaře, ale jen s porodní asistentkou a jejím...

26. srpna 2026  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.