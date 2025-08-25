Aneta Krejčíková přišla o podstatnou část příjmu. Dá se to zvládnout, říká

Z jednoho seriálu odešla a do druhého vstoupila. Tím bývalým je dnes pro ni Ulice, tím novým jsou Milionáři. Odchodem z projektu, který ji a její dvě děti léta živil, se změní hereččiny finanční poměry. Aneta Krejčíková se ale nebojí. „Dá se to zvládnout,“ říká.
Aneta Krejčíková v seriálu Ulice (2023)

Aneta Krejčíková v seriálu Ulice (2023) | foto: TV Nova

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (2023)
Aneta Krejčíková v Show Jana Krause
Aneta Krejčíková na udílení cen Český lev (Praha, 9. března 2024)
Aneta Krejčíková jako sekretářka Květa v seriálu Volha (2023)
Nedávno se objevila v médiích zpráva, že měsíčně vydělává sto padesát tisíc korun a že s nimi nevyjde. „To byl nějaký blábol, který si někdo vyzobl z jednoho podcastu. Spolupracuji s jistou hypoteční bankou a tam jsme dělali pro lidi rozhovor, který měl být takovým vzorový vhledem do situace, když si někdo chce vzít hypotéku. Přitom jsme pracovali se nereálnými čísly. Pak se to prohnalo bulvárem a byl z toho poprask. Volal mi i můj účetní, prý jestli jsem se nezbláznila,“ říká Aneta Krejčíková.

„Bohužel s tím byl konfrontovaný i můj syn, protože mu někdo na hřišti řekl, že ví, kolik jeho máma vydělává. Takže to bylo úplně šílený,“ popisuje herečka situaci, která zasáhla do jejího soukromého života.

Ilona Svobodová, Pavla Tomicová a Aneta Krejčíková v seriálu Ulice (2025)

Okolo financí se odehrává i příběh skupiny kolegů z továrny na výrobu hudebních nástrojů, kteří vyhrají velké peníze, takže se z nich přes noc stanou milionáři. Jedním z nich je Vladimír Polívka, přičemž Aneta hraje jeho hloupou a velmi „intenzivní“ přítelkyní. „Troufám si říct, že ji úplně nemiluje, ale je velký srab na to, aby se s ní rozešel, což skýtá spoustu humorných situací,“ popisuje herečka jejich postavy.

Aneta má k loterii specifický vztah. „Jednou jsem si vsadila, už ani přesně nevím, co to bylo, a pak jsem čekala u televize až mě vylosují. Bohužel nevytáhli ani jedno z ‚mých‘ čísel a já se z toho zhroutila. Normálně jsem začala brečet,“ šokuje.

Přitom nebyla v zoufalé životní situaci. „Měla jsem kde spát i co jíst. To já zase umím žít z toho, co mi život nabízí a vyjít s penězi, které mám. Ta výhra by pro mě žádnou fatální změnu neznamenala. Ale vsadila jsem si s tím, že z toho něco bude a nebylo nic, což mě hrozně zklamalo. A ty emoce byly tak silné, že jsem si řekla, že to pro mě není. Že bych za chvíli byla úplně v háji, zlomený člověk. Nebo bych si možná na ten ‚neúspěch‘ časem zvykla a zůstala nad věcí. Každopádně to bylo poprvé a naposledy, co jsem si vsadila. Od táty ale dostávám pravidelně stírací losy k Vánocům,“ vypráví.

Miroslav Táborský, Aneta Krejčíková a Vladimír Polívka v seriálu Milionáři (2025)

Milionáři jsou uzavřenou osmidílnou sérií. Točila je Marta Ferencová a scénář měnila ještě v průběhu natáčení. „Přišli jsme na plac a tam nám řekli, že budeme točit dvě úplně nové scény, které s původním scénářem neměly vůbec nic společného. Tak jsme se museli všichni rychle přizpůsobit, protože dneska se tímto způsobem točí. Herci musí být flexibilní,“ říká Aneta, kterou vyškolila práce na Ulici.

S pauzami jí byla věrná dvacet let. A i když se rozhodla nekonečný seriál opustit, žádný stesk necítí. „Asi je to tím, že tam mám dveře pořád otevřené, kdykoliv se můžu vrátit,“ říká herečka.

Změnu chtěla z vícero důvodů. „Pro mě to bylo velké rozhodnutí, protože Ulice tvořila hlavní rozpočet naší rodiny, ale já si myslím, že člověk musí sem tam vystoupit ze své komfortní zóny, protože se jinak nezačnou dít věci, po kterých touží,“ vypráví. Tím má na mysli jiné pracovní příležitosti a typy rolí. Už teď jí takové nabídky chodí, takže svoje rozhodnutí považuje za smysluplné.

Zanedlouho začne zkoušet na jedné ze svých domovských scén v Divadle Na Fidlovačce roli Konstance v inscenaci Amadeus. „Náš příběh s Mozartem začíná ve chvíli, kdy se oba chováme jako rozpustilé děti. Myslím, že o těch dvou by se dalo říct, že se tak dlouho hledali, až se našli. Konstance byla ale každopádně velmi loajální manželkou,“ popisuje svoji postavu.

Aneta Krejčíková, Jan Holík a Denis Šafařík v představení Amadeus

„Kostýmy budou nádherné, dělá je Katarína Hollá, která v tomhle oboru něco znamená. Už jsem byla na zkoušce a jsem nadšená. Kostýmy jsou pro mě vždycky velmi důležité, zbožňuji je. V divadle i před kamerou. Hodně do toho výtvarníkům remcám, když mi je navrhují,“ poodhaluje.

S vážnou hudbou to má prý trošku složitější. „Když jsme začali zkoušet inscenaci Bach&Synové v Divadle Na Vinohradech, tak jsem se díky studiu osobnosti J. S. Bacha prokousala k jeho hudbě a dneska si do sluchátek pouštím i Webera a Mozarta. Dříve jsem instrumentální věci nedokázala moc poslouchat, protože jsem v nich nenacházela emoci, kterou potřebuji. Ta ke mně většinou promlouvá prostřednictvím zpěvu. Ale teď už jsem někde jinde, už jsem se k tomu proposlouchala,“ vypráví.

Její děti, skoro sedmiletý Ben a pětiletá Antonie, které po rozchodu s partnerem vychovává sama, jsou hudbou ovlivněné. „Doma si pořád něco pouštím, zpíváme si, takže v tom vyrůstají. Syn dobře imituje hlasy, to mě docela baví. Je vidět, že má hudební sluch. Na dramaťák ale nechodí,“ vypráví.

O expartnerovi Ondřeji Rančákovi tvrdí, že je dobrým tátou. „Není vždycky jednoduché dohodnout se, ale snažíme se o to. Jsme inteligentní lidi, kteří milují svoje děti, tak věřím, že to zvládneme,“ říká herečka. V současné době je nezadaná. „Užívám si singl život,“ usmívá se.

