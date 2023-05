Partner to neviděl a to je škoda, říká Krejčíková o nahé scéně ve Volze

„Fascinuje mě to pobouření a pozastavení se nad tím v dnešní době, kdy si můžete jakékoli porno pustit kdykoli kdekoli, a to i nějaké nezákonné, nehumánní. Tak tady se pobuřujeme nad dvěma vteřinami.“ A mrzí ji, že se pozornost médií soustřeďuje hlavně na toto. „Vypadalo to, jako kdybych přišla na plac, sundala si triko a zase odešla,“ dodává matka dvou dětí, jejíž odhalené scény vyvolaly senzaci, s níž se musí vyrovnávat i její partner Ondřej Rančák.

„Já nevím, jak k tomu Ondra přistupuje, protože to ještě neviděl. Možná kdyby to viděl, bylo by to lepší, protože k němu se to dostává skrze bulvár a nějaké posměšné zprávy od jeho kamarádů, kolegů a tak,“ popisuje Krejčíková, jejíž partner je učitel tělocviku a angličtiny a herecká branže je tak pro něj cizí. To vnímá Krejčíková ovšem spíš jako výhodu.

„To, že každý děláme něco jiného, pociťuju jako výhodu, jen občas jako nevýhodu. Teď to například na nás obou pozoruju jako velkou nevýhodu, protože už se blíží konec školního roku a konec sezony, a my už jsme doma jako zombíci. Jsme už hodně unavení. A jak se blíží ten konec, už máme vidinu toho volna,“ popisuje herečka, kterou s učitelem seznámila její sestřenice.

„On vlastně začal randit s mojí sestřenicí,“ směje se Krejčíková a vysvětluje, že i když to zní trochu divně, jsou stále kamarádky. Od začátku prý bylo záměrem, aby se oni dva dali dohromady, což se podařilo a dnes už jsou spolu sedm let a mají čtyřletého syna Bena a tříletou dceru Toničku.