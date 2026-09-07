Snila jste o účinkování v Letních shakespearovských slavnostech dlouho?
Byl to můj dávný zapomenutý sen, a když mi zavolali z produkce, uvědomila jsem si, že se stane realitou. Pro studenta herecké konzervatoře jsou Letní shakespearovské slavnosti velká divadelní meta. Bylo mi tam báječně, měli jsme skvělou partičku a Komedie omylů je veselá fraška. Nechci být neskromná, ale na hereckou příležitost – například v dramatu – ještě čekám. Mám štěstí, že moje práce je rozmanitá. Hraju různé žánry, různé charaktery, ale věřím, že to velké je ještě přede mnou.
Myslím, že ty nejsilnější věci, o kterých staří autoři psali, se v podstatě nemění.