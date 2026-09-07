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Neřešila jsem, jestli budu mít peníze i za měsíc. Jsem pankáč, říká Aneta Krejčíková

Alida Horváthová
  20:00

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Aneta Krejčíková (2023) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Poprvé se Aneta Krejčíková objevila před kamerou už ve čtrnácti letech, ale na konzervatoř zamířila trochu oklikou. „Kdybych měla povolání, kde emoce nemohu používat, musela bych dělat ještě něco, abych je vyventilovala,“ říká.

Snila jste o účinkování v Letních shakespearovských slavnostech dlouho?
Byl to můj dávný zapomenutý sen, a když mi zavolali z produkce, uvědomila jsem si, že se stane realitou. Pro studenta herecké konzervatoře jsou Letní shakespearovské slavnosti velká divadelní meta. Bylo mi tam báječně, měli jsme skvělou partičku a Komedie omylů je veselá fraška. Nechci být neskromná, ale na hereckou příležitost – například v dramatu – ještě čekám. Mám štěstí, že moje práce je rozmanitá. Hraju různé žánry, různé charaktery, ale věřím, že to velké je ještě přede mnou.

Myslím, že ty nejsilnější věci, o kterých staří autoři psali, se v podstatě nemění.

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