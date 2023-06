Femme fatale na plný úvazek. Krejčíková o nahých scénách i domácím porodu

Na mžik se svlékla v seriálu a hned to bylo téma číslo jedna. Na dlouhé týdny. Mrzelo ji to. Přitom jen vyšla vstříc scénáři, protože to mělo svůj účel. Přepjatý ohlas na její prsa zastínil zajímavější věci z jejího života. Třeba že si při druhém mateřství obhájila proti vůli všech domácí porod, což je pro ni mnohem důležitější téma k debatě. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Na mžik se svlékla v seriálu... A hned to bylo téma číslo jedna. Mrzelo ji to. Přitom jen vyšla vstříc scénáři, protože to mělo svůj účel. Přepjatý ohlas na její prsa zastínil zajímavější věci z jejího života. Třeba to, že si obhájila domácí porod, což je pro ni mnohem důležitější téma k debatě. „Stojím si za tím, že o tom má žena rozhodnout sama,“ říká herečka Aneta Krejčíková.