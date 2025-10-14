Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá sebe sama v roli modelky.
Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025) | foto: Instagram @krejcikova.aneta / Timo

„Není pro mně úplně jednoduché fotky ve spodním prádle posílat do světa, stejně jako je fotit. Ačkoliv působím, že si to užívám a že jsem sebevědomá a spokojená žena, tak jsem (jenom) ŽENA. Nepíšu to sem proto, abyste mi začali psát, jak jsem hezká a že oukej a hratelný. Netřeba, opravdu,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Aneta Krejčíková.

„Píšu to sem, abych posvítila na to, co se za reklamní kampaní a nejen touto a v mém případě, může skrývat. Ze všeho se člověk nejlíp vylže pravdou. Děkuju, že jste odvážní a vybrali jste si buchtu jako jsem já. Buchtu, která se cejtí hezky ve svým těle čtrnáct dní v měsíci a to ještě ne vždycky. Buchtu, která nemá tělo modelky. Buchtu, která je hlavně máma a díky své práci umí předstírat, že je modelka a to i přes velké sebezapření. Vyrostla jsem v 90. letech a milovala odmala lifestylové časáky s dobrými fotkami.

Prototypem dokonalé ženy byla podle Krejčíkové Cindy Crawfordová, kterou měla rodina dokonce pověšenou doma v koupelně. „Nádherná černobílá fotka ve velkém formátu. Karolína Kurková, Eva Herzigová – ženy vysoké, dlouhé nohy, hodně štíhlé. Nádherné. Ale dvanáctiletému děvčeti to vštípí do hlavy, že to, co jí bylo dáno, není dostatečné a rozhodně ne krásné,“ vzpomíná.

„Pak je tu nedostatečné vzdělání ohledně toho, jak tělo funguje. Absolutně nechápu, že je tělesná výchova stále podřadným předmětem. Měl by to být jeden z hlavních předmětů a být rozvinut, jít do větších hloubek a kontextů i co se teorie týká – například jak funguje cukr v těle a jaký má zdravý pohyb na naše tělo vliv. Zásadní! Jde o naše zdraví a to je, ač je to omleté klišé, nejdůležitější,“ říká herečka a dodává, že dnes je vděčná hlavně za to, že má zdravé tělo.

Představitelka sekretářky Květy ze seriálu Volha podstoupila před dvěma lety modelaci prsou, která ji vyšla na přibližně 65 tisíc korun. „Velikost mých prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš. Měla jsem po zákroku měsíc volno v divadle a pauzu od natáčení tři týdny. Ale točit bez fyzické zátěže jsem klidně mohla už po týdnu. O citlivost v prsou jsem také nepřišla. Ani žádná další žena z těch, které znám a které podstoupily stejnou operaci. Vše v normálu,“ vysvětlila herečka.

O plastice prsou uvažovala už jako mladá bezdětná holka. „Vyrostla jsem v rodině, kde velká prsa nepatřila k něčemu, co je hodno obdivu a krásy. Naopak. Nepraktická zátěž. Pak jsem potkávala muže, kteří s obdivem reagovali, mnohdy ne úplně příjemným a taktickým způsobem, s čímž jako čtrnáctiletá holka neumíte moc dobře pracovat,“ popsala Krejčíková s tím, že k operaci odhodlala až ve svých jedenatřiceti letech po dvou porodech.

Anetu Krejčíkovou mohou znát diváci seriálu Ulice díky její roli Gábiny Pumrové. Objevila se také v seriálech Rapl, či Polda, nebo v show Tvoje tvář má známý hlas. Hrála také ve filmech Dešťová víla, Poupata, Láska je láska, Špindl nebo Ženy a život.

V milostných scénách s Kryštofem Hádkem (41) alias ženatým řidičem Standou „Pekym“ Pekárkem se herečka v roli sekretářky nebála k radosti mnoha diváků úplně odhalit své přednosti.

S přítelem, tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem, se herečka zasnoubila v únoru 2017 po představení Magor. Mají spolu syna Bena Rančáka, který se narodil v září 2018 a dceru Antonii Rančákovou, která letos oslavila páté narozeniny.

