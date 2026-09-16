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Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

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  9:40
Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech podstoupila modelaci a pozvednutí prsou. Sama přitom zdůrazňovala, že nešlo o jejich zmenšení.
Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)
Herečka Aneta Krejčíková na Instagramu předvedla postavu po absolvování kúry zaměřené na odvodnění a zpevnění těla. (září 2026)
Herečka Aneta Krejčíková na Instagramu předvedla postavu. (září 2026)
Herečka Aneta Krejčíková na Instagramu předvedla postavu. (září 2026)
67 fotografií

Krejčíková se ve videu na Instagramu pochlubila záběry v prádle a podělila se o způsoby, kterými se před letošním létem snažila změnit svou postavu vizuálně k lepšímu. Popsala, že absolvovala kúru zaměřenou na odvodnění a zpevnění těla, kterou podle svých slov tvořily procedury využívající kompresní mikrovibrace, termo-drenážní zábal a elektromagnetickou stimulaci svalů.

Principem podobných procedur je podpora odvodu přebytečné vody z organismu, takže jejich výsledkem může být dočasně menší zadržování tekutin a štíhlejší vzhled. Nejde však o spalování tuku ani skutečný úbytek tělesného tuku. Herečka sama zdůraznila, že podobné procedury podle ní nejsou náhradou za hubnutí, ale spíše jeho doplňkem. „Samozřejmě vás to samo o sobě nespasí,“ uvedla s tím, že z výsledku byla i přesto nadšená.

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Aneta Krejčíková o svém těle a postavě mluví velmi otevřeně, po narození dvou dětí řešila veřejně také vzhled svého poprsí. K plastické operaci se rozhodla v roce 2023. V té době uvedla, že o úpravě prsou uvažovala už řadu let, ale k zákroku se odhodlala až po dvou porodech. Nešlo však o zmenšení. „Velikost mých prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou teď o trochu výš,“ vysvětlila tehdy s tím, že si nechala udělat modelaci.

O svém vzhledu mluvila herečka už dříve také v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a natáčením seriálu Volha. Právě tam se objevila v odvážných scénách nahoře bez, které vzbudily značnou pozornost diváků.

Výraznou změnou prošel v posledních letech také Anetin osobní život. Krejčíková byla od roku 2017 zasnoubená s Ondřejem Rančákem, se kterým má dvě děti. Ke svatbě ale nakonec nedošlo. V březnu 2025 herečka veřejně potvrdila, že už více než rok netvoří pár, nicméně zůstávají rodiči a podle jejích slov se snaží společně fungovat při výchově svých potomků.

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„Snažíme se, jak můžeme. Jsme rodina, máme spolu dvě děti, o které se oba staráme. Ondřej je skvělý táta a i díky tomu to zvládáme,“ uvedla tehdy Krejčíková. Popsala také, že spolu nadále komunikují a tráví čas, přestože žijí odděleně.

V červnovém rozhovoru pro iDNES.cz Aneta popsala, že je znovu šťastně zadaná. „Můj přítel není z umělecké branže,“ prozradila.

Aneta Krejčíková se narodila 29. dubna 1991, vystudovala herectví, do povědomí televizních diváků se dostala především jako Gábina Pumrová v dlouholetém seriálu Ulice, ve kterém začala hrát už jako čtrnáctiletá.

Výraznou roli ztvárnila také v seriálu Volha, kde se představila jako sekretářka Květa. Objevila se rovněž v seriálech Rapl nebo Polda a v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Z filmových rolí ji diváci mohou znát například také ze snímků Dešťová víla, Poupata, Láska je láska, Špindl nebo Ženy a život.

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