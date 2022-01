Snažila jsem se oprostit od rodinné kletby, říká Krejčíková o domácím porodu

„Díky tomu, že jsem měla první porod za sebou, troufla jsem si zkusit to bez porodnice. Bylo to krásný. Dosud se setkávám spíš s názorem, že to je hazard,“ řekla Aneta Krejčíková.

„Jsem z rodiny, kde téma porod je trauma. Snažila jsem se od téhle rodinné kletby oprostit. Každá žena v mém okolí o porodu mluvila jako o traumatickém zážitku, a to jsem nechtěla. Začala jsem se v tom vzdělávat, chodila jsem na kurzy hypnoporodu a zvládla jsem to,“ prozradila.

Již dříve se herečka na sociálních sítích rozepsala o prodělaném traumatu. Její matka prý měla dramatický porod a podle Krejčíkové ji tato událost velmi negativně poznamenala. „Trauma z porodu přišlo kolem mého třináctého roku věku,“ napsala.

„Moje maminka mě rodila v jednadvaceti s třítýdenním zpožděním císařským řezem. V plodové vodě, která byla zkažená, jsem se nějaký čas trávila a hned po porodu mě převezli přes celou Prahu do Motola, kde mě zachraňovali. Mámu připravovali na to, že můžu mít trvalý následky v podobě mentálního handicapu. To chceš slyšet po porodu! Držela mě v náruči až po třech týdnech,“ popsala.

Herečka známá ze seriálu Ulice nebo show Tvoje tvář má známý hlas u Honzy Dědka také vysvětlila, proč si zatím nevzala otce svých dětí, který ji požádal o ruku už před pěti lety při děkovačce přímo na jevišti.

„Ondřej není můj manžel,“ opravila nejdřív herečka moderátora Honzu Dědka při zmínce o jejím partnerovi. „Nevím, jestli si mě nechce vzít, ale nevzal si mě ještě, tak možná nechce. Já se o tom s ním radši nebavím. Nebylo to zatím na pořadu dne. Taky kdy? Nechci být ve svatebním jako velryba. Mně přijde svatba jako krásný rituál a stvrzení lásky. My teď ale spíš řešíme, kdy kdo kam odveze které dítě.“