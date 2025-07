Hraje celá rodina. Scénárista Kolečko obsadil do filmu svoje starší syny

Svého nejmladšího syna Jiřího (5) rodiče drží kupodivu od umění i sportu dál. „Myslím, že je talentovaný na obojí, ale necháváme to zatím být,“ uvedl Petr Kolečko.

Z předchozího manželství má scénárista dva odrostlejší syny, které obsadil do svého posledního filmu. „Hrají malé fotbalisty. Repliky žádné nemají, akorát ten starší říká jméno svojí postavy,“ usmívá se Kolečko. Syna Tondu vidí v budoucnu spíš než na hřišti v nějakém tvůrčím oboru. „Anebo v producentské funkci,“ přemítá nahlas.

Nejmladší Jiří zatím chodí do školky a tam ho prý chválí. „Má výbornou paměť. Doma jsem se s ním v životě neučila básničky, všechny je umí ze školky. Je šikovný, rád tančí... Zatím ho nikam nesměřujeme, ale byla bych ráda, kdyby jednou dělal i nějaký sport, protože disciplína je důležitá,“ říká Vignerová, která byla donedávna známá pouze jako modelka.

Jan Hřebejk ji ale obsadil do osmidílného televizního seriálu Na tělo, který točí podle scénáře Martiny Formanové. V něm se sedm spolužáků setkává po třiceti letech na abiturientském večírku, kde vzpomínají na dávné časy a rekapitulují své životy. „Martininy zážitky se promítají do každé z těch postav,“ říká Vignerová, která se cítí v roli čím dál líp. „Připadám si před kamerou jistější, dokonce jsem už dostala i pochvalu, ale tak je to vždycky. Ve chvíli, kdy se člověk s rolí sžije, tak natáčení končí.“

Aneta Vignerová a Slávek Horák v seriálu Na tělo (2026)

„Já si myslím, že lepší být už ani nemůže, protože je jednoduše skvělá,“ hájí herecký výkon své manželky Kolečko.

Aneta Vignerová na slavnostní premiéře komedie Kouzlo derby opět reprezentovala tak, jak se od bývalé Miss očekává. V přiléhavých černých šatech vypadala jako hollywoodská star. Dokonce se zdála být štíhlejší než dřív. „Jím normálně, ale mám hodně pohybu kolem baráku a Jiříka, obojí mi dává pořád dost zabrat,“ vysvětluje.

Může to být i tím, že se zřekla alkoholu, který má vliv na tloušťku. Více než rok abstinuje. „Cítila jsem, že už těch večírků a všeho bylo dost. Když jsem se opila, ztrácela jsem občas kontrolu nad tím, co říkám. Byla jsem v některých konverzacích nepříjemná nebo moc upřímná, což se na večírcích nemá rádo,“ usmívá se. Přenastavila si priority a alkohol jí údajně nechybí.

„Ale někdy jsem tak vystresovaná za Péťu, když s ním něco prožívám, že nic nepolknu. Takže držím hladovku přirozeně. A pak se těším, až se najím,“ dodává ke své životosprávě.

Aneta Vignerová

Dokonalou figuru potřebovala i pro natáčení seriálu, neboť hraje modelku. „Časem jsem se naučila zvládat i to množství textu, našla jsem si svůj systém. A pomohl mi i brácha (David Vigner je režisér, pozn. red.). Nejen s castingem, měli jsme i nějakou konzultaci během natáčení,“ vypráví.

A doufá, že další roli dostane už od manžela, který natočil filmy Přes prsty, Zbožňovaný a jako scenárista se podepsal pod seriály Okresní přebor, Lajna, Most! a další úspěšné projekty. Zatím Anetu Vignerovou zastupuje jenom modelingová agentura, ale brzy zřejmě bude potřebovat i hereckou agentku.