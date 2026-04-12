Herec Andy Garcia slaví sedmdesátiny. V minulosti dostal cenu i v Karlových Varech

Herce Andyho Garciu, který se narodil 12. dubna 1956 v Havaně, předurčil jeho původ k rolím mafiánů a dalších drsných mužů na obou stranách zákona. Na Kubě přitom prožil pouhých pět let, než jeho rodiče před Fidelem Castrem uprchli na Floridu.
Herec Andy Garcia (2026)

foto: Profimedia.cz

Herec Andy Garcia (2025)
Andy Garcia (Monako, 24. září 2020)
Cher a Andy Garcia ve filmu Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
Záběr z filmu Pětidenní válka. Michaila Saakašviliho hraje Andy Garcia.
Na střední škole uvažoval Garcia o dráze profesionálního baseballisty, plány mu ale zhatila mononukleóza. Chodil ale také do dramatického kroužku a nakonec herectví vystudoval na floridské univerzitě.

Před kamerou se poprvé objevil v televizi, v polovině 80. let pak na sebe upozornil rolemi v kriminálkách 8 miliónů způsobů jak zemřít (1986) a hlavně Neúplatných režiséra Briana De Palmy (1987). Za roli Vincenta Manciniho ve třetím dílu Kmotra (1990) dostal Zlatý glóbus a byl i nominován na Oscara. V 90. letech zazářil i v trochu netypické roli podvodníčka ve filmu Hrdinou proti své vůli, diváci jej ale znají spíš jako majitele kasina Terryho Benedicta ze všech třech dílů Dannyho parťáků.

Bezmála 45 let šťastně ženatý otec tří dcer a jednoho syna Garcia se přitom postavil i za druhou stranu filmové kamery. Zaujal zejména filmem Ztracené město (2005), příběhem z Kuby konce 50. let, který chystal 16 let a ve kterém hrála i řada členů jeho rodiny. „O návratu na Kubu sním celý život,“ svěřil se Andy Garcia v roce 2006 během návštěvy filmového festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl Křišťálový glóbus za mimořádný přínos kinematografii.

„Říká se, že spousta žen by mě ráda viděla nahého, ale neexistuje objektiv, který by byl na to dost dlouhý,“ prohlásil jednou Garcia, který odmítá natáčet nahé scény. Jeden z nejtalentovanějších hollywoodských herců současnosti se v nedávné době objevil například v komedii Dámský klub 2 o partě kamarádek, které se vydají se svým knižním klubem do Itálie na zábavný dámský výlet, kterou ozdobily svou přítomností i Jane Fondová a Dianne Keatonová.

